Старейший финский симфонический оркестр выступит в Петербурге

Симфонический оркестр Лахти под руководством дирижёра московского происхождения Дмитрия Слободенюка вновь посетит с концертом Санкт-Петербург. Об этом 19 сентября сообщает Генеральное консульство Финляндии.

В Большом зале Филармонии 12 октября прозвучат «Весенняя песнь» Сибелиуса, концерт №2 для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева и пятая симфония Людвига ван Бетховена. Партию скрипки исполнит выходец из Санкт-Петербурга – Илья Грингольц. Он выступал со многими известными оркестрами, среди которых оркестры Санкт-Петербургской филармонии, Чикагский, Лос-Анджелесский, Токийский, а также симфонический оркестр Бирмингема. Он же играет партию первой скрипки в струнном квартете «Грингольц».

Старейший в Финляндии симфонический оркестр Лахти (основан в 1910 году) широко известен за рубежом и не раз гастролировал по музыкальным столицам мира. В Петербург коллектив приезжает регулярно с 1995 года. С 2016 года его возглавляет выпускник Академии Сибелиуса, наш соотечественник Дмитрий Слободенюк, которого в Финляндии знают как Dima Slobodeniouk. В 2018 году авторитетный журнал BBC Music Magazine наградил премией запись концерта для фагота с оркестром финского композитора Калеви Ахо, симфонического оркестра Лахти (BIS Records) под руководством Слободенюка. Дмитрий за свою карьеру также выступал во главе знаменитых мировых оркестров, в частности, Берлинского филармонического оркестра, симфонического оркестра Баварского радио и Сиднейского симфонического оркестра, а в Финляндии он является художественным руководителем Фестиваля Сибелиуса в Лахти.