Исторический праздник привел к национальному конфликту. Силовики заблокировали целое село в Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие

Участники конного похода в Кабардино-Балкарии вступили в конфликт с заблокировавшими движение жителями села Кенделена. Об этом 19 сентября сообщает Следственное управление Следственного комитета по КБР.

Участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы неизвестные остановили на пути в селение Кенделен. Местные жители отказались выполнять требования правоохранителей, «применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем», сообщили следователи.

В пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии также рассказали, что неизвестные призывали к возбуждению ненависти и вражды по национальному признаку. На данный момент в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным местных изданий, Кенделен блокировали бойцы Росгвардии, они же перекрыли трассу Нальчик – Тырнауз. Сообщается, что в ходе беспорядков пострадали несколько местных жителей.

В 2008 году жители Кенделена (балкарцы) также отказались пропустить участников конного похода в честь 300-летия Канжальской битвы, тогда противостояние между участниками шествия и местными жителями длилось два дня.

Канжальская битва — ночное сражение 1708 года, в ходе которого семь тысяч черкесов под предводительством князя-валия Кургоко Атажукина нанесли поражение и разгром стотысячному войску крымского хана Каплан Гирея, состоявшим из турок и крымских татар. В 2013 году институт российской истории РАН признал, что битва у горы Канжал «имеет важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин». Эта победа закрепила независимость Кабарды от Крымского ханства и османской Турции.

При этом балкарцы считают, что история этой битвы сфальсифицирована — никакого крупного сражения между черкесами и войсками крымско-татарского хана попросту не было.