Иван Богатов: «Девелоперы все более тщательно продумывают новые проекты»

ГК «Эталон»

Иван Богатов, Руководитель Московского территориального управления Группы «Эталон» принял участие в дискуссии «Инвестиции в недвижимость: куда вкладывать» в рамках форума PROEstate.

В ходе дискуссии участники отметили важность создания проектов, которые включали бы не только жильё, но и развитую внутреннюю инфраструктуру, предусматривающую возможность работы и полноценного досуга для детей и взрослых.

«В настоящее время в Группе «Эталон» мы все более тщательно продумываем новые проекты, буквально на кончиках пальцев учитывая все возможные тонкости. Как девелоперы жилья мы открыты для диалога с консультантами, которые помогали бы создавать нам альянсы с компаниями, профессионально инвестирующими в офисы, индустрию здоровья, спорта, чтобы создавать не просто комфортные жилые комплексы, а настоящие комплексы смешанного использования, в которых интересно, разумно и выгодно жить, – подчеркнул Иван Богатов. – Подобное сотрудничество девелоперов и профильных инвесторов позволит решить и вопрос финансирования проектов: сегодня большинство девелоперов могут привлекать средства лишь на строительство жилья, но вместе с инвесторами в специализированные объекты инфраструктуры мы можем сделать гораздо больше, прежде всего, для наших покупателей, для жителей столицы. Такой подход позволит развиваться и бизнесу, и городу, развитию которого бизнес способствует отчислением налогов и созданием рабочих мест. В таком комплексном подходе заинтересованы все участники рынка».

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