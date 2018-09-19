Бренд Петербурга прибавит шесть нулей. Смольный объявил конкурс на замену логотипа Артемия Лебедева

Комитет по развитию туризма объявил конкурс на разработку «мета-бренда» Петербурга. Как следует из материалов закупки, опубликованной 19 сентября, на создание визуальной идентификации Северной столицы Смольный готов потратить 1,1 млн рублей.

Согласно техническому заданию, компания-победитель должна будет разработать для города текстовый логотип и фирменный знак, а также систему суббрендов. Для выработки стратегии позиционирования города подрядчику предстоит провести несколько стратегических сессий с участием чиновников и экспертов.

Также в городе появится Агентство по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга. От победителя ждут предложений по его концепции, структуре и бизнес-плану.

Итоги конкурса подведут 10 октября, а выполнить контракт необходимо к 1 декабря 2018 года.

Ранее комитет по туризму за 1 рубль приобрел логотип Петербурга у «Студии Артемия Лебедева». Однако от него пришлось отказаться из-за претензий УФАС. По мнению антимонопольщиков, контракт без проведения конкурса ущемил интересы других участников рынка. Новый «мета-бренд» обойдется на шесть нулей дороже.