КАД встала перед Невой из-за замены шва. На очереди – колейность перед Пискарёвским

На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Пискарёвским проспектом на неделю, с 21 по 28 сентября, будут закрыты две полосы движения – первая и вторая, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причина ограничений – работы по устранению колейности на участке с 28-го по 34-й километр, которые проведёт АО «ВАД».

Сейчас на КАД самая плотная пробка наблюдается на внешнем кольце перед вантовым мостом. В 17:30 одноимённый сервис «Яндекса» предупредил, что в пробке длиной 6,7 километра от поста ГИБДД до Октябрьской набережной можно потерять 1 час 5 минут, что на 39 минут больше обычного.

Там, на мосту, в связи с заменой деформационного шва закрыты две полосы, на двух оставшихся скорость движения ограничена 50 км/час. Работы круглосуточно ведёт ООО «ЕТС».