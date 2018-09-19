Местоположение станции метро «Кудрово» определят к марту 2019 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил госконтракт с компанией «Ленметрогипротранс» на разработку предпроектной документации для строительства подземки от метро «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово», включая электродепо «Правобережное». Стоимость соглашения составляет 44 млн рублей. Информация об этом 19 сентября появилась на сайте госзакупок.

Как следует из документа, проектировщик должен будет до 22 марта 2019 года предложить два варианта размещения станции метро в Кудрово. В перечень обязанностей подрядчика также входит полный анализ ситуации на участке: оценка инженерно-геологических условий строительства, характеристика градостроительных условий и сбор сведений обо всех попадающих в ореол возможного строительства земельных участков. Кроме того, необходимо спрогнозировать пассажиропоток и произвести уточненные расчёты стоимости строительства.

Поиск подрядчика КРТИ начал еще в августе 2018 года, но желающих поучаствовать в конкурсе не нашлось. Контракт с ОАО «Ленметрогипротранс» был заключен как с единственным поставщиком.