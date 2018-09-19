Авторы бетонной «пирамиды позора» из Самары начали проводить для должников по коммуналке лазерное шоу

В компании «Самарские коммунальные системы» («СКС»), сотрудники которой изобрели бетонные «пирамиды позора» для должников, придумали новый способ взыскания задолженностей — лазерное шоу.

Вечером у дома выставляют проектор, который отображает на фасаде сообщение о размере долга всего дома, а также номера квартир конкретных жильцов-должников.

"Пробный запуск провели на прошлой неделе по адресу: Димитрова, 112. Жильцы этого дома накопили долг в 600 тысяч рублей, — рассказали порталу 63.ru в коммунальной компании. — Всю информацию вывели на торец дома. Через некоторое время жильцы и старшие по подъезду начали разбираться с проблемой".

При этом от старых методов, вроде тампонирования канализации, начисления пеней и установки всё тех же «пирамид должников», в компании отказываться не намерены. Просто решили, что горожане могут к ним привыкнуть.

Как писала «Фонтанка», некоторые должники пошли дальше привыкания — один из них уничтожил трехтонную пирамиду, установленную коммунальщиками перед его коттеджем, и остался безнаказанным.