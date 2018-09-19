Реально ли в Петербурге получить ключи от новой квартиры раньше срока

Cтройка в условиях экономической нестабильности - большой риск для застройщиков. Компании стараются прогнозировать доходы, работу подрядчиков, курсы валют, законы и федеральную политику в строительстве, но прогнозы не всегда сбываются.

ЖК «Образцовый квартал 3»

Досрочный ввод жилья в эксплуатацию сегодня – cкорее исключение, чем правило. Тем не менее, такое бывает.

Желание поскорее заселиться в новую квартиру естественно, особенно если живешь в съемном жилье и выплачиваешь ипотеку. Часто покупатели, вложившие все сбережения в покупку жилья, не могут и не хотят понять экономических сложностей застройщиков. Чтобы избежать проблем и не связаться с долгостроем, при выборе застройщика нужно обращать внимание на компании, которые строят и сдают дома в установленные сроки.

А тем, кто хочет подстраховаться, эксперты рынка недвижимости советуют присмотреться к малоэтажному строительству. Одно из главных преимуществ этого сегмента – низкий процент долгостроев. Сроки строительства домов в 4-5 этажей в несколько раз меньше, чем многоэтажных проектов, а значит досрочный ввод жилых комплексов в эксплуатацию – не редкость. Убедиться в этом можно на примере малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», которые компания «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе Петербурга, неподалеку от КВЦ «Экспофорум».

Первый «Образцовый квартал» начали строить в конце 2014 года, как раз в разгар валютного кризиса, когда курс российского рубля сильно упал. Изначально застройщик планировал сдать дом в начале 2017 года, но покупатели получили ключи уже в октябре 2016 – на квартал раньше срока. На полгода опередили сроки и со вторым проектом компании – ЖК «Образцовый квартал 2». Первые жильцы заселились в новые квартиры весной 2018 года, хотя изначально это планировалось на декабрь.

ЖК «Образцовый квартал 2»

Сейчас к досрочной сдаче готовится комплекс бизнес-класса «Образцовый квартал 3», где в квартирах предусмотрены камины и эркеры. По плану комплекс должны сдать во втором квартале 2019 года, но скорее всего, новоселы получат ключи от своих квартир уже в конце этого. В новостройке уже завершились работы с системами отопления и вентиляции, все кровельные и фасадные строительно-монтажные работы, озеленение и благоустройство придомовой территории, и выполнена отделка мест общего пользования.

Одновременно со строительными работами решаются и организационные вопросы: все документы для получения справок о выполнении технических условий уже поданы в эксплуатирующие организации.

ЖК «Образцовый квартал 3»

Кстати, высокие темпы строительства вовсе не означают, что застройщики забывают про современные технологии и оригинальные планировочные решения. Например, «Образцовый квартал 3» (как, впрочем, и первые два) строится по кирпично-монолитной технологии с многослойной системой утепления фасада Capatect. Во всех квартирах комплекса вместо радиаторов устанавливают водяные теплые полы – такая система позволяет регулировать температуру в каждом помещении и экономить на оплате коммунальных услуг. Высота потолков – 3 метра, а в квартирах на 4 этаже предусмотрены места под камины. Двухкамерные стеклопакеты со специальными клапанами для притока свежего воздуха обеспечивают дополнительный комфорт – благодаря такой системе в квартирах не шумно и не душно.

Работы и по четвертому «Образцовому кварталу», который начали строить в апреле этого года, тоже стремительно продвигаются – высока вероятность, что и его сдадут раньше запланированного срока.

ЖК «Образцовый квартал 4»

Конечно, высокая скорость строительства – не единственное преимущество малоэтажного формата. Малоэтажка – чаще всего это и близость к природе, здоровая и комфортная среда для семейной жизни, экология, психологический комфорт и отсутствие привычной для города суеты. Например, в ЖК «Образцовый квартал 3» будет всего 168 квартир, так что соседи комплекса будут знать друг друга. А сам комплекс расположен в окружении живописных природных ландшафтов Пушкинского района.

Дополнительный плюс «Образцового квартала 3» – транспортная доступность. За несколько минут можно доехать в соседний Пушкин, за 20 минут можно добраться на общественном транспорте до ближайшей станции метро «Московская». Автомобилисты же смогут выехать в центр города по Пулковскому шоссе или Витебскому проспекту, в нескольких километрах пути по Киевскому шоссе или тому же Витебскому – КАД, в 10 минутах неспешной езды расположен аэропорт.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya