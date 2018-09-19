«Зенит-2» впервые выиграл после возвращения Радимова. Теперь сине-бело-голубые не последняя команда ФНЛ

Футбольная команда «Зенит-2» в 12-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги победила «Сибирь» в Новосибирске 19 сентября. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

Автором единственного мяча стал полузащитник Сергей Иванов, забивший на 63-й минуте встречи. Отметим, что эта победа стала первой для «Зенита-2» в сезоне-2018/19. Это позволило сине-бело-голубым подняться с последнего, 20-го места, на 19-е.

Напомним, что 5 сентября в отставку был отправлен главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков, под руководством которого команда в 9 матчах проиграла 8 раз и еще однажды сыграла вничью. Его место занял Владислав Радимов, уже возглавлявший сине-бело-голубых с 2013-го по 2017 год. После этого результаты улучшились: две ничьих и одна сегодняшняя победа.