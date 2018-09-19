«Мне грустно, обидно, испытываю отчаяние». Почему проигравший кандидат в губернаторы не хочет перевыборов в Приморье

Коммунист Ищенко не ел весь день, а четверо суток толком не спал. О том, что итоги выборов могут отменить, несостоявшийся губернатор узнал в ходе протеста на главной площади Владивостока.

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Ключевая фигура политического скандала года Андрей Ищенко не готов положить свою жизнь на выборы, где возможен «и пятый, и тридцать пятый тур». Но если партия прикажет, то будет снова баллотироваться в губернаторы Приморья. В интервью «Фонтанке» он также рассказал про то, как на свои деньги кормил наблюдателей, и назвал это «альтернативным избирательным фондом». А победивший губернатор Тарасенко перестал разговаривать с Ищенко еще до того, как глава ЦИК Памфилова предложила признать результаты голосования недействительными.

- Андрей Сергеевич, вы поддерживаете предложение ЦИК отменить результаты выборов из-за большого количества нарушений?

– Нет, я против этого. У нас в избирательном кодексе Приморского края четко написано: чтобы изменить результаты выборов конкретно по данной территории, нужно, чтобы не менее чем на 25% участков были обнаружены фальсификации. У нас избирательных участков 1500, значит, нарушения должны быть более чем на 400. А мы выявили в Артеме — 5, во Владивостоке — 13, в Уссурийске — примерно 20, в Находке порядка 5. Не более 50 участков с фальсификациями.

- Вы как-то обозначили свой протест по поводу отмены результатов выборов? Заявление куда-нибудь подали?

– Я сегодня приехал на центральную площадь Владивостока, и эта новость на меня свалилась. Я элементарно не ем целый день. Телефоны звонят, я с вами говорю, а мне все время падают смски от журналистов. Я просто в информационном вакууме из-за этого.

- По вашим ощущениям, сколько человек было на народном сходе во Владивостоке?

– Думаю, было около 700 человек, но люди приходили-уходили, думаю, сход посетили как минимум 4 тысячи человек. Сегодня я посчитал, что нужно, чтобы не просто я говорил, а выступали мои доверенные лица, те, кто отстаивал мою победу в других городах края. Очень приятно, что народ отстаивает своего кандидата, за которого люди голосовали. На народный сход на главной площади приехали (люди — прим. ред.) не только из Владивостока, Дальнегорска, Дальнереченска и Находки, но и из Биробиджана, из Великого Новгорода, из Хабаровска. Специально приехали, чтобы поддержать меня. Непривычно ощущать такую колоссальную поддержку не только от населения своего региона. Меня оппоненты сейчас обвиняют, что я людям платил деньги, что меня финансировали какие-то китайские компании...

- А вас финансировали китайские компании?

– Это абсурд. Чтобы это доказать (финансирование китайцами – прим ред.), надо показать, что на личный счет Ищенко Андрея Сергеевича конкретно из Bank of China были переведены эти 40 миллионов, и что я их снял и пошел раздавать жителям Приморского края. В любой город Приморского края сейчас если приехать и спросить: «Кто ваш губернатор?» Люди ответят: «Ищенко». Спросите: «Вам деньги платили?» Люди скажут: «Нет, конечно».

- У вас есть ощущение, что у вас сейчас отбирают победу на выборах?

– Не у меня отбирают победу, а у тех жителей Приморского края, которые сказали категорическое нет ставленникам из Москвы от партии «Единая Россия». Людям, которые управляют регионом, а потом просто уезжают отсюда, как у нас было с предыдущим губернатором Миклушевским. И сейчас нам назначили варяга. Почти десять месяцев у власти — ничего не сделано, только обещания пустые. Зайдите в его социальные сети — там комментарии заблокированы. Люди негативно к этому человеку относятся. Зайдите ко мне — все мои соцсети открыты, люди сотни комментариев пишут. Я занимаюсь проблемами обманутых дольщиков, детей-сирот, как руководитель строительного предприятия, решаю вопросы жилищного строительства, я являюсь руководителем благотворительной организации, как депутат Законодательного собрания я внес законопроект о детях войны. Я многим занимаюсь.

- Если завтра примут решение об отмене результатов выборов? Что вы будете делать?

– Честно вам скажу, эта избирательная гонка переходит какую-то грань непонятную. Из меня сейчас сделали национального героя, который за правду, за народ. Они ожидали, что я откажусь от борьбы. Мне предлагали должность первого вице-губернатора, я отказался. Они думали, что я пойду на попятную. Я этого не сделал. И на сегодня они свое имя с шатким рейтингом «Единой России» в Приморском крае просто убили.

- Они – это кто? Тарасенко?

– При чем тут Тарасенко, он просто ставленник. Его поставили определенные олигархические группы, которым важно, чтобы здесь был человек, который будет беспрекословно выполнять именно их указания и не будет задавать вопросы. А тут на горизонте появился молодой, инициативный, из народа. Который разговаривает с народом часами, не по бумажке, и знает, как живет народ. Который провел бюджетную избирательную кампанию. Сегодня меня спрашивали опять, сколько я потратил на избирательную кампанию. Я, говорю, на первый тур истратил 2,5 миллиона, на второй — 3 миллиона рублей. Вся избирательная кампания — 5,5 миллионов. А какого результата достигли.

- Вы же говорили, что в вашем избирательном фонде было всего 4 миллиона.

– Часть денежных средств было, так скажем, перечислено в альтернативный избирательный фонд. И частично мы некоторые акции проводили без внесения в избирательный фонд.

- Это законно?

– Точные цифры я не могу сказать, потому что у меня в голове очень много информации. У меня вопрос — если у меня наблюдатель стоит и бесплатно раздает листовки, я имею право его накормить?

- Честно говоря, не знала, что может быть альтернативный избирательный фонд.

– Ролики, агитация, вся печатная продукция должна официально из избирательного фонда финансироваться. Но часть трат я понес лично: связанных с покупкой воды, питания для людей. Я не сплю нормально четверо суток, и уже точные цифры, сколько я на этот фонд положил, не скажу. Последние платежи были за листовки и буклеты, пятьдесят, кажется, тысяч рублей.

- Представители избирательной комиссии края или ЦИК с вами разговаривали?

– Сегодня в 10 утра я встретился с комиссией ЦИК, которая приехала из Москвы. Я им сказал, что можно отменить результаты выборов на 19 участках, результаты по которым вводились в систему «ГАС-Выборы» дважды. Они попросили предоставить весь пакет документов, чтобы подтвердить мои жалобы. И сегодня я отвез им документы по Уссурийску, Артему и Владивостоку. По Находке еще не отвозил.

- Вы будете участвовать в новых выборах?

- Решение об этом будет принимать партия КПРФ, центральный комитет. Если партия скажет, я пойду. Но, честно вам признаюсь, я не хочу вкладывать часть своей жизни в выборы, которые на коленке можно перерисовать, и наплевать на то, что люди пришли и проявили свою гражданскую позицию. Ответственно вам заявляю: в 7 часов утра 17 сентября Центральная избирательная комиссия и избирательная комиссия Приморского края поломали институт выборов Российской Федерации. У нас любой результат выборов сейчас можно отменить по формальным надуманным причинам. Закон мы не нарушили. Даже если мы выявили фальсификации на части избирательных участков, это не основание, чтобы отменять полностью результаты выборов.

Сейчас в моем штабе юристы выдают копии протоколов в Москву. В Москве все пребывают в состоянии шока. Потому что, если это решение состоится, то завтра можно отменять результаты выборов любого региона. Так, может быть, можно отменить результаты выборов президента 18 марта? Поверьте мне, я могу предоставить большое количество фактов, что у нас только в городе Артеме 20 тысяч голосов было внесено дополнительно за одного из кандидатов. У меня есть доказательства. Но мы живем с этим, и ничего опротестовывать не стали, потому что мы понимаем, что КПРФ — оппозиционная партия, и никто наши доводы слушать не будет.

Поэтому мне грустно, обидно, я испытываю отчаяние. Меня поддержало как минимум 300 тысяч человек населения Приморского края. А это взяли, растоптали и выкинули на свалку. Поэтому завтра в 18 часов у нас снова будет народный сход в защиту честных выборов Российской Федерации. А 22 сентября в 13 часов у памятника Ленину во Владивостоке будет проходить большая акция против повышения пенсионного возраста и против отмены результатов выборов.

- А если партия вам скажет: «Да ладно, Андрей, хватит, не ходи больше на выборы», как вы будете этим 300 тысячам в глаза смотреть?

– В моей партии есть дисциплина. На рабочем столе у меня стоят партбилеты моих двух уже похороненных дедов. Оба состояли в партии по 50 лет. Идея социализма у меня в сердце. Я рожден в Советском Союзе. И если моя партия скажет мне сделать так, я сделаю так. А скажет по-другому, сделаю, как скажет мне моя партия. Я в меньшинстве, но подчиняюсь большинству. Это принцип демократического централизма.

- Так ведь 300 тысяч человек проголосовали за вас. Или за партию?

– Вот вы сейчас берете и перекручиваете так, как вам надо. Я пошел на выборы не самовыдвиженцем, это запрещено законом. Меня выдвинула партия. И поддержал на выборах народ. Смысл идти на выборы в пятый, тридцать пятый тур? Если опять результаты будут отменены? Если опять все будет нарисовано? Выборы в России фактически были уничтожены 17 сентября. Можно больше на выборы не ходить народу, потому что все решают некоторые лица из партии власти, руководящий состав. Не надо меня обвинять в том, что я не готов идти на выборы. Я готов идти на выборы конкурентные, где не будет фальсификаций, где не будут людей гнать на избирательные участки под угрозой увольнения, как это делалось у нас. Где маргиналов не будут тащить на выборы за бутылку водки или за 300 рублей. В Приморье очень много моряков работает. Мы сейчас выявили выявили десять судов, на которых голосовало по 20, 30, а где-то по 300 человек. И знаете, что самое интересное? Этих судов не существует! Они либо распилены на гвозди, либо ходят под флагом другого государства. Это масштаб фальсификаций в масштабах региона. А если проверить всю страну?

- Может быть, проблемы с российской избирательной системой начались не 17 сентября 2018 года?

– Нет, может быть, она (избирательная система — прим. ред.) дала сбой где-то раньше, но именно 17 сентября все случилось. В 6 утра в «ГАС-Выборы» было введено 95,74% протоколов. На этот момент за Ищенко был внесен 229 тысяч 171 голос, что составляло 51,24%. А за кандидата Тарасенко — 206 тысяч 454 голоса, что составляло 46,16%. Если мы просто математически прикинем, оставалось проголосовать 4,25% или 18,5 тысячам человек. Ну, округлим до 20 тысяч. Даже если бы все эти голоса были за Тарасенко, то за него было бы 226 тысяч голосов, а за Ищенко — 229 тысяч. Я победил. А за него после того момента было введено 50 тысяч голосов. Откуда?

- С Андреем Тарасенко общались последние сутки?

– Я сегодня стоял в краевой администрации на первом этаже. Он прошел мимо меня, увидел, но не хотел со мной здороваться. Я сказал: «Здравствуйте, Андрей Владимирович!» Он не подошел ко мне, повернулся, говорит: «Здравствуйте!» И пошел дальше. На самом деле, не такой я страшный, чтобы со мной не разговаривать. Не буду судить человека. Думаю, если ему доверили такой важный пост, он должен быть адекватным и грамотным человеком.

- Если вы станете губернатором, каким будет ваше первое действие?

– У нас несколько недель назад в Приморье прошло два тайфуна. Несколько территорий края находятся в режиме чрезвычайной ситуации. Я считаю, что я буду обязан ехать туда, помогать своему населению. Все огороды смыло. Ни картошки, ни морковки, ничего нет. Народ зимой будет голодать. Это — первое, что я сделаю. И параллельно буду заниматься формированием команды, которая вместе со мной будет поднимать Приморский край.

Беседовала Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

О том, почему выборы в Приморье, знаковое событие для всей России, читайте в материале «Решили поступать по закону, это не может не радовать». Почему отмена выборов в Приморье — лучшее решение».