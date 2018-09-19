«Балтзавод» потратит несколько месяцев и 19 млн из-за замены оборудования на ледоколе «Сибирь»

«Балтийский завод» за 19,7 млн рублей заказал работы по корректировке рабочей конструкторской документации на заказе 05707 — атомном ледоколе «Сибирь». Изменения придется вносить из-за того, что на новом судне будет установлено другое оборудование, чем на головном ледоколе «Арктика».

В течение ближайших двух месяцев будут выполняться работы по корректировке документации фундаментов, корпусных секций, в течение трех – по изменению конструктивного монтажа устройств, механизмов, систем энергетической установки (ЭУ) и общесудовых систем (ОСС), и еще до четырех месяцев будут вносить изменения в электрические схемы и электромонтажные чертежи. Корректировку надо делать в связи с изменением перечня оборудования по результатам тендеров. О том, как это повлияет на срок сдачи ледокола в 2021 году, не сообщается.

Головное судно проекта 22220 «Арктика» должно быть сдано в 2019-м, а следующий за «Сибирью» серийный ледокол «Урал» – в 2022-м. А до конца этого года Объединенная судостроительная корпорация планирует подписать контракт на создание еще двух ледоколов этой же серии 22220.