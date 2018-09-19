ООН: С начала конфликта в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) подсчитало, что в Донбассе с 2014 года погибло более трех тысяч мирных жителей. Об этом сообщается в докладе УВКПЧ, опубликованном 19 сентября.

С 14 апреля 2014-го по 15 августа 2018 года погибли 2737 человек среди гражданского населения. Из них 144 ребенка, 1571 мужчина, 966 женщин и 56 взрослых неизвестного пола. Кроме того, в ООН учитывают погибших в авиакатастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» (298 человек). Таким образом, общее количество погибших мирных жителей достигает 3035 человек. Ранены за тот же период были от 7 до 9 тысяч человек.

Отметим, миссия ОБСЕ только за июль зафиксировала около 15 тыс. нарушений режима прекращения огня обеими сторонами конфликта.