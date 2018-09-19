В Петербурге — летние +23 градуса. Синоптики говорят о рекорде

Второй за сентябрь температурный рекорд фиксируют петербургские метеорологи. На этот раз — за летнее тепло в разгар осеннего месяца.

«Температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила +23 градуса, перекрыв предыдущий рекорд 1950 года, когда максимальная температура была +22,4 градуса», – написал в Facebook днем 19 сентября главный синоптик города Александр Колесов, напомнив, что с 7-го числа это уже второй рекорд.

Ранее специалист сообщал о том, что первая декада сентября в Северной столице стала самой теплой за последние 80 лет и второй в общем ряду постоянных наблюдений.

Вместе с тем, расслабляться жителям города на Неве не стоит: в соседней Финляндии на днях уже ждут снег. А значит, резко испортится погода и у нас.