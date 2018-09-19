В Хельсинки предлагают сделать дороги платными

Обновление автопарка и платные дороги — самые эффективные способы сократить вредные выбросы в Хельсинки к 2020 году вдвое по сравнению с 2005-м. К такому выводу пришла рабочая группа по климатической политике в области транспорта, сообщает 19 сентября транспортное агентство финской столицы HSL.

Плата за пользование дорогами уменьшит загруженность и принесет дополнительное финансирование, необходимое для инвестиций и услуг в этой сфере, заявили в HSL.

«Доходы от сборов должны быть направлены на региональную транспортную систему, например на развитие общественного транспорта, улучшение условий для инвалидов-колясочников и пешеходов», – говорит руководитель подразделения HSL Сини Пунтанен. По подсчётам рабочей группы, введение сборов сократит время поездок на легковых автомобилях и общественном транспорте на 10%, ускорит грузовые перевозки и уменьшит количество ДТП.

Для введения платы за дороги потребуется внести поправки в законодательство. Как подчёркивают в HSL, это будет эффективным методом снижения выбросов, если на первоначальном этапе от платы будут освобождены электрокары и автомобили с низким уровнем выбросов.