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19.09.2018 17:55
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Стихия на разных концах Земли закидывает лодки на деревья, заживо хоронит людей и создаёт острова из муравьёв

Стихия на разных концах Земли закидывает лодки на деревья, заживо хоронит людей и создаёт острова из муравьёв

Кадр из видео на YouTube-канале CBS Evening News

Весь мир пристально следит за несколькими «горячими точками», где бушуют воздушная и водная стихии. Число погибших исчисляется десятками и сотнями людей.

Число жертв супертайфуна «Мангхут» на Филиппинах к 19 сентября достигло 81 человека, ранен 71 человек, пропали без вести 70, сообщает издание Rappler

Большинство смертельных случаев – 66 – и столько же пропавших без вести зарегистрировано в Кордильерском административном округе, где сошло много оползней.

 

В целом от последствий тайфуна на Филиппинах, по данным национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками, пострадало более миллиона человек. Повреждены тысячи гектаров сельхозугодий, крестьяне остались без урожая, здания обратились в руины, аэропорты отменяли рейсы.

В эпицентре супертайфуна "Мангхут" на острове Лусон, Филиппины, 15 сентября. Видео: YouTube/Earth Uncut TV

«Мангхут» обрушился на северо-восточное побережье Филиппин вечером в пятницу. Порывы ветра достигали 170 километров в час, высота волн – шести метров. После Филиппин тайфун направился в Гонконг и в южную китайскую провинцию Гуандун.

В Китае, по данным СМИ, из-за него погибли пять человек, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений, были эвакуированы 1,6 миллиона жителей. По данным властей республики, ущерб в КНР оценивается в 764 миллиона долларов.

В Гонконге, по информации RTHK, пострадали более 391 человека –  219 мужчин и 172 женщины.

 

Другая горячая точка – восточное побережье США. Жертвами урагана «Флоренс» там стали 34 человека, 26 из них погибли в Северной Каролине, на которую пришелся самый мощный удар, сообщают «Вести» 19 сентября.

 

 

«Флоренс» бушует с прошлой недели. Около миллиона человек до сих пор остаются без электричества, тысячи не могут вернуться домой из-за наводнений и торнадо. На помощь пострадавшим приходят волонтёры, которые доставляют еду, одежду и медикаменты в пункты временного размещения. Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан, экс-баскетболист «Чикаго» и «Вашингтона», пожертвовал пострадавшим от урагана 2 миллиона долларов.

 

Необычное и опасное последствие урагана – «острова» из огненных муравьев на воде. Они дрейфуют у берегов штатов Северная и Южная Каролина, рассказывает «Газета.Ru». Огненные муравьи цепляются друг за друга, образуя подобие плота. Это помогает им выжить при сильных наводнениях. В формировании «плота» участвуют все члены колонии, от рабочих до маток. Также муравьи стремятся спасти яйца и личинок.

Проблема в том, что огненные муравьи ядовиты и агрессивны, оказавшись на коже, они впиваются в жертву мёртвой хваткой, и их сложно убрать даже струей воды под напором. Издалека в воде их скопления напоминают обычный мусор или водоросли, но если задеть их на лодке, то тысячи муравьев немедля хлынут на борт. Если такой «плот» занесёт кому-нибудь во двор, то муравьи там и обоснуются, угрожая детям и домашним животным.

«Флоренс», ранее являвшийся ураганом, а затем – штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с.

Ураган спровоцировал не только наводнения. Сразу несколько торнадо обрушились на Северную Каролину и Вирджинию 15-17 сентября.

 

 

В Нигерии, которой СМИ уделяют меньше внимания, тоже масштабное бедствие. Продолжительные ливни вызвали наводнения, в результате которых погибли около сотни человек.

 

В Петербурге, напомним, тоже гостила непогода, к счастью, ни постройки, ни людей она не задела: в воскресенье была гроза с градом, молния ударила в «Лахта центр». В Ленобласти даже видели смерч: его сняли на фото и на видео.

 

 

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