Стихия на разных концах Земли закидывает лодки на деревья, заживо хоронит людей и создаёт острова из муравьёв

Весь мир пристально следит за несколькими «горячими точками», где бушуют воздушная и водная стихии. Число погибших исчисляется десятками и сотнями людей.

Число жертв супертайфуна «Мангхут» на Филиппинах к 19 сентября достигло 81 человека, ранен 71 человек, пропали без вести 70, сообщает издание Rappler.

Большинство смертельных случаев – 66 – и столько же пропавших без вести зарегистрировано в Кордильерском административном округе, где сошло много оползней.

В целом от последствий тайфуна на Филиппинах, по данным национального совета по уменьшению опасности бедствий и управлению рисками, пострадало более миллиона человек. Повреждены тысячи гектаров сельхозугодий, крестьяне остались без урожая, здания обратились в руины, аэропорты отменяли рейсы.

В эпицентре супертайфуна "Мангхут" на острове Лусон, Филиппины, 15 сентября. Видео: YouTube/Earth Uncut TV

«Мангхут» обрушился на северо-восточное побережье Филиппин вечером в пятницу. Порывы ветра достигали 170 километров в час, высота волн – шести метров. После Филиппин тайфун направился в Гонконг и в южную китайскую провинцию Гуандун.

В Китае, по данным СМИ, из-за него погибли пять человек, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений, были эвакуированы 1,6 миллиона жителей. По данным властей республики, ущерб в КНР оценивается в 764 миллиона долларов.

В Гонконге, по информации RTHK, пострадали более 391 человека – 219 мужчин и 172 женщины.

Trees felled by strong winds as #TyphoonMangkhut batters southern China pic.twitter.com/KRj48aIhpF

Другая горячая точка – восточное побережье США. Жертвами урагана «Флоренс» там стали 34 человека, 26 из них погибли в Северной Каролине, на которую пришелся самый мощный удар, сообщают «Вести» 19 сентября.

«Флоренс» бушует с прошлой недели. Около миллиона человек до сих пор остаются без электричества, тысячи не могут вернуться домой из-за наводнений и торнадо. На помощь пострадавшим приходят волонтёры, которые доставляют еду, одежду и медикаменты в пункты временного размещения. Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан, экс-баскетболист «Чикаго» и «Вашингтона», пожертвовал пострадавшим от урагана 2 миллиона долларов.

