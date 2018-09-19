Под Нижним Новгородом разбился истребитель. Экипаж успел катапультироваться

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области днем 19 сентября.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», самолет рухнул во время учебного полета. Перед этим он якобы загорелся. Экипаж успел катапультироваться, сейчас военнослужащих, которые уже вышли на связь, ищут.

По предварительным данным, МиГ-31 был прикреплен к базе Минобороны «Саваслейка», он рухнул в 17 километрах от нее.

ТАСС пишет о том, что сведения о падении самолета подтвердило Минобороны, назвав причиной ЧП техническую неисправность. Самолет упал в безлюдном месте и не вызвал разрушений на земле, добавили в оборонном ведомстве.