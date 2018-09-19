ЛСР против ЛСР. Застройщик пожаловался в УФАС на своего двойника

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении ООО «Ленстройреставрация» («ЛСР») по заявлению крупного застройщика ПАО «Группа ЛСР». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 19 сентября.

Как отметили в УФАС, ПАО является правообладателем товарных знаков – «ЛСР» и «LSR», которые зарегистрированы, в том числе, для оказания услуг по строительству и ремонту зданий. По мнению компании, зарегистрированное в 2015 году ООО «ЛСР» выбрало название с целью «паразитирования на сложившейся положительной деловой репутации «Группы ЛСР».

Антимонопольщики пришли к выводу, что это является признаком нарушения закона о защите конкуренции.

Как пояснили в пресс-службе «Группы ЛСР», основанием обратиться в антимонопольное ведомство стал официальный запрос Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Речь шла о проверке деятельности ООО «ЛСР» («Ленстройреставрация»). «Это яркий пример того, как неправомерное использование средств индивидуализации может ввести людей в заблуждение, ведь за 25 лет нашей работы аббревиатура «ЛСР» ассоциируется с деятельностью именно нашей компании», – расссказал представитель застройщика.

В «Группе ЛСР» добавили, что уже сталкивались с аналогичной попыткой паразитировать на ее репутации. «Решение было вынесено в нашу пользу», – подчеркнули в компании.

Под известного застройщика мимикрировали две петербургские компании, решившие подзаработать. За год с небольшим предприятия с названием ООО «ЛСР Северо-Запад» получили госконтрактов на десятки миллионов рублей. После жалобы девелопера в УФАС одна из них переименовалась, а другая самоликвидировалась.

ПАО «Группа ЛСР» создана в 1993 году. Специализируется на производстве стройматериалов, строительстве и девелопменте. Бизнес группы сконцентрирован в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Портфель недвижимости компании составляет 8,6 млн кв. м рыночной стоимостью более 185 млрд рублей. В 2017 году выручка «Группы ЛСР» составила 138 494 млн рублей.