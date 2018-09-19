В музее художника, который больше всех любит Путина, заварили двери и заблокировали окна

«Интерактивный Музей Современного Искусства Алексея Сергиенко» оказался под угрозой закрытия. В помещении на Невском проспекте заварили дверь, заложили ход бетонными блоками и при помощи шурупов заблокировали окна. Директор музея и сам Сергиенко 19 сентября рассказали «Фонтанке», что это проделки арендодателя, который объявил им настоящую войну с нанесением материального ущерба и угрозами покалечить.

Из заявления, поданного в полицию директором музея (есть в распоряжении «Фонтанки»), следует, что 16 и 17 сентября люди, нанятые арендодателями ООО «ЛЮКС-С» и ООО «Люкс-Сервис», перекрыли доступ в помещение на Невском проспекте, 22-24, литера А. Со стороны лютеранской церкви они заварили входную дверь, заставили ее бетонными блоками и заблокировали окна при помощи шуруповерта.

При этом мужчины не удосужились подождать, пока сотрудники уйдут, и замуровали их в помещении. На бейджах самоуправцев были указаны охранные предприятия «Карго Глобал безопасность» и «Тотлебен». Эти люди якобы угрожали руководству музея расправой при приближении к дверям. Как рассказал «Фонтанке» директор учреждения Данил Коновалов, чоповцы обещали сотрудникам «сломать руку» или устроить случайное подскальзывание. В итоге находившимся внутри работникам пришлось выпрыгивать из окна.

Всё началось, по словам художника Алексея Сергиенко, с того, что арендодатели их обманули. 2 февраля они подписали временный договор аренды на 10 лет. При этом представители «ЛЮКС-С» и «Люкс-Сервис» не сказали, что помещение на Невском находится в выкупе у Фонда имущества, который в принципе не регистрирует столь долгоиграющие сделки. Кроме того, арендодатели при составлении договора проигнорировали уплату госпошлины, из-за чего документы им вернули.

Фактически «Интерактивный Музей Современного Искусства Алексея Сергиенко» оказался на Невском на птичьих правах. Арендодатели предложили им заключить договор на неопределенное время. Сергиенко и директор музея попросили либо снизить стоимость аренды из-за постоянного риска съехать, либо все-таки зарегистрировать долгосрочный договор. Однако владельцы помещения решили применить методики из 1990-х.

– Ну и в итоге нас они сейчас выгоняют, заблокировали нам двери, выставили охрану, угрожают нашим сотрудникам. Мы изнутри обороняемся, наши волонтеры и администраторы их тоже не пускают внутрь, – рассказал Сергиенко.

Сейчас рядом с заблокированным входом круглосуточно дежурит черная «Мазда», в которой сидят сотрудники ЧОПа. При попытке руководителей музея подойти ко входу крепкие охранники дают о себе знать. В помещении с экспозициями круглосуточно дежурят волонтеры, которые входят и выходят исключительно через окно, рассказал директор музея Данил Коновалов.

– Я понимаю, что надо уже выносить эту историю на какое-то публичное обсуждение, потому что я просто опасаюсь физической расправы. У этих организаций нехорошее прошлое. Они якобы сожгли помещение какое-то на Петроградке, чтобы снизить стоимость аренды, из-за нашего помещения на Невском кто-то уже сидит. А мы вообще не знали об уголовных делах, когда арендовали это помещение, – заявил Алексей Сергиенко.

ООО «ЛЮКС-С» и ООО «Люкс-Сервис» действительно были замешаны в скандалах. Например, 16 февраля Следственный комитет и ФСБ нанесли визит Фонду имущества и проверили сделки комитета имущественных отношений по продаже недвижимости на Невском проспекте, 22-24, литера А. Договоры, которые заинтересовали правоохранительные органы, были заключены КИО с аффилированными между собой организациями: ООО «Технология», ООО «Люкс-С» и ООО «Люкс-Сервис». Следователи полагают, что руководство последних двух компаний заплатило Фонду за скорейшее завершение сделки купли-продажи. Также компании подозревались в умышленном нанесении вреда помещению, чтобы понизить его стоимость.

Руководство музея намерено бороться за помещение до конца. Возможно, в скором времени на фасаде появится плакат с обращением к Путину.