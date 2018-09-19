Вратаря «Спартака» после матча с «Ахматом» наказали за оскорбление чеченских болельщиков. Голкипер даже не выходил на поле

Вратарь футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов наказан по итогам матча с «Ахматом», в котором он даже не принимал участия. Как сообщает 19 сентября «Чемпионат.com» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца, голкипер дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за неприличные жесты в адрес болельщиков грозненской команды.

Селихов, продолжающий восстанавливаться после травмы ахиллового сухожилия, провел игру на фанатской трибуне. В ходе матча он показывал фанатам «Ахмата» средние пальцы. В случае повторного нарушения регламента условная дисквалификация 24-летнего футболиста превратится в реальную.

Напомним, в матче 7-го тура «Спартак» на своем поле проиграл «Ахмату» 1:2. Это поражение стало для москвичей первым в сезоне. Со второго места красно-белые опустились на третье. На вторую строчку поднялся «Ростов». Лидирует по-прежнему петербургский «Зенит».

Добавим, что штраф и условная дисквалификация Селихова — не главная проблема «Спартака» за последние сутки. Накануне два игрока красно-белых — Денис Глушаков и Андрей Ещенко — лайкнули в "Инстаграме" стихотворение, в котором высмеивается их главный тренер Массимо Каррера. В тот же день оба игрока были отстранены от тренировок, а Глушаков вдобавок лишен капитанского звания.