ФСИН: Видео пыток в ярославской колонии украл один из заключённых

Ролик с пытками заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии украл один из осуждённых.

Об этом 19 сентября заявил замдиректора ФСИН Анатолий Рудый, пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».

«Было нарушено условие хранения: не хранили, как положено, был допуск осужденного, и произошло воровство этой записи», — сказал он, добавив, что публикация видеозаписи — «это в определенной степени хорошо» для ФСИН.

По его словам, руководство ФСИН настаивало на ведении записи видеорегистраторами.

Ранее стало известно, что заключенному Евгению Макарову сократили срок отбывания наказания на 20 дней, на свободу он выйдет 2 октября. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день, проведенный в СИЗО, стал засчитываться как полтора дня в колонии общего режима. Эта инициатива и помогла Макарову сократить продолжительность пребывания в несвободе.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы.

Сейчас возбуждено дело по колонии №8, куда потом перевели россиянина. По версии следствия, там тоже применяли незаконные методы работы с осужденными. Об издевательствах в ИК-8 тоже стало известно благодаря видео.