Паника на петербургском рынке теневых денег: риски растут, моржа падает

За обысками игроков финансового подполья Петербурга видна новая тенденция: за незаконный НДС берут, несмотря на давность, а при обнале реально приговаривают, да еще под видео.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

30 оперативников налогового блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и 10 сотрудников Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти утром 19 сентября начали с десяток обысков в квартирах подозреваемых. Уголовное дело возбуждено в конце этого июля по покушению на мошенничество в особо крупном размере при незаконном возврате НДС из бюджета. В материалах же исследуется эпизод осени 2012 года.

Оперативники обратили внимание на фигурантов, занимаясь аналитикой по волне с НДС, что осталась, по большому счету, уже в прошлом. Так, не секрет, что в период 2009 – 2013 годов эта тема была в буквальном смысле этого слова массовой и даже модной.

В данном же уголовном деле собраны сведения, как группа от имени петербургской компании ООО «ПремиумСтрой» подала декларацию в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Петербургу, а сумма НДС, представленная тогда к вычету, составила 163,5 миллиона рублей. Однако после выезда налоговиков на складах были обнаружены не заявленные дорогостоящие охладители микросхем, а сваленные в коробках из пенопласта использованные микросхемы от компьютеров.

Как стало известно «Фонтанке», к вечеру 19 сентября полицейские задержали около десяти фигурантов, а еще примерно десять человек доставлены в качестве свидетелей в здание ГСУ на Лиговский, 145.

Как подсказали журналисту игроки на теневом рынке Петербурга, связанные не только с НДС, но и с обнальными операциями по выгону денег за границу, «больше всего не радует, что сотрудники с Чайковского (здание УЭБ и ПК. – Прим. ред.) подчищают старое, там же очень много хвостов осталось». «К тому же недавно начали давать реальные сроки за обнал», – заметил другой собеседник «Фонтанки».

Действительно, месяц назад в Петербурге состоялись два приговора, на которые обязан был обратить внимание теневой рынок. Так, 22 августа за незаконную банковскую деятельность Петроградский районный суд осудил бизнесменов Лыткина и Исаева к двум с половиной и двум годам реального лишения свободы. Остальные девять их коллег получили условные сроки. В материалах дела есть данные, как группа с 2014 по 2017 годы обналичивала при помощи 100 фиктивных фирм, счета которых были открыты в 16 петербургских банках и их филиалах. Доход им измерили в 50 миллионов рублей. 24 августа в Калининском районом суде по той же статье, «незаконная банковская деятельность», семи уроженцам Азербайджана дали по два с половиной реального года каждому. У них изъято более миллиона долларов, доход насчитан в 77,7 млн рублей, а кэш они брали из табачных лавок. Несмотря на вал уголовных дел по обналу, лишение свободы прозвучало впервые.

Понятно, что уровень специальных технических возможностей, мягко говоря, подрос и оперативники уже привычно врезают негласную аппаратуру в нужные им помещения. Так, например, при разработке группы тех же Лыткина и Исаева сотрудники месяцами слушали и смотрели за происходящими движениями в их секретном офисе.





Но новой тенденции на посадки есть и общее объяснение. Исторически по степени общественной опасности обнал считался ерундовым составом. В первую очередь, в общественном сознании коммерсантов, да и у силовиков тоже. Ведь здесь люди зарабатывают на «благородном» – помогают другим уходить от налогов.

Статистика показывает, что документировать обнал оперативники научились еще в начале «нулевых», но все же крупные реализации подгадывались только к новому году, когда шло увеличение оборотов и ставок. Но тогда было 2,2-4% за обналичивание. И усилия силовиков на рынок мало влияли.

Отправной точкой эксперты «Фонтанки» считают ноябрь 2013 года, когда ЦБ отозвал лицензию у «Мастер банка». С этого момента Центробанк по нарастающей заставляет банки внимательно изучать юрлица, открывающие у них расчетные счета. И сегодня даже свой человек в службе безопасности банка, получающий немного за протекцию и мониторинг рисков, требует от обнальщика продемонстрировать офис компании, сайт, учредителей, кто еще не засвечен номиналами в других фирмах. Все это повышает себестоимость. Процент за обнал дошел до 8%.

За три последние года рынок подпольных банкиров становится все менее рентабильным. Многие уходят, другие все чаще попадают под удары экономической полиции и ФСБ. Начался вал афер, когда набирают деньги под обнал и скрываются. Сегодня процент подскочил до 17, а бюджетные деньги обналичиваются чуть ли не под 25% в связи с большим контролем над казенными средствами.

«Пора заповедник обнальщиков открывать», – прокомментировал «Фонтанке» один из участников этого нелегкого процесса.

Но все же, если подсчитать налоги за прибыль, зарплату, то все равно получается пока «плюс». Просто в прошлые годы была сверхприбыль. И Россия теперь в турборежиме догоняет мир. Никто уже не удивляется проценту по вкладам в банках. Другое дело, что вторая часть статьи 172 УК – до семи, если захотеть.

Что касается перспектив сегодняшних ньюсмейкеров, то несколько человек следователь планирует процессуально задерживать.



Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»