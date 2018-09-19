На дамбе заметили Ждуна на странном транспорте. «Фонтанка» объясняет, что это

Кадр из видео vk.com/unreleased_dtp

Необычное транспортное средство заметили на дамбе в Петербурге – видеозапись выложили 19 сентября в соцсети, в том числе в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях шутят: «Ждун на колёсиках», «Дух умершего мотоциклиста».

Это транспортное средство – концептуальный мотоцикл Guido («Гвидо»), изготовленный петербургской кастом-мастерской Box39 совместно с поставщиком металлообрабатывающих станков компанией «Абамет» для участия в чемпионате мира-2018 по кастомайзингу.

Как сообщается на сайте мотоцикла, он создан для заказчика, который сказал: «Сделайте что-нибудь в вашем стиле». За основу был взят Harley-Davidson Softail 2007. Большая часть деталей изготовлена специально, в том числе колёса (они разные: переднее – R23 на 4.5, заднее – R21 на 9), тормозные диски, бак, крыло, сиденье, руль, подножки и пр.

«Мы получили полную свободу и поставили перед собой несколько стратегических целей. Среди них: изготовление 3D колес, консольного маятника, изготовление полностью своих подножек и тормозных машинок и так далее. Действительно, проект нес множество новых для нас технических решений, поэтому дизайн был выбран спокойный и практичный, но при этом не лишенный идеи и замороченных фишек», – рассказывают создатели.

Назван мотоцикл именем итальянского живописца болонской школы Гуидо (Гвидо) Рени (4 ноября 1575 года – 18 августа 1642 года). Несколько картин Рени хранятся в Государственном Эрмитаже.

Ездит на этом мотоцикле не только Ждун.

Видео: YouTube/box39