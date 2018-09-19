Глава СПЧ предложил отправлять осужденных из СИЗО в колонии до вступления приговора в срок

Узаконить отправку из следственных изоляторов в колонии тех, чей обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, предложил 19 сентября глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Об этом правозащитник заявил на заседании СПЧ. Свою идею Федотов объяснил тем, что Федеральная служба исполнения наказаний отправляет осужденных в колонии «не от хорошей жизни», а чтобы разгрузить переполненные СИЗО. По его оценке, в изоляторах сидит около четверти людей, которым вынесли приговоры суды первой инстанции.

В изоляторах, например, остаются осужденные по групповым делам, не обжаловавшие приговоры.

«Они вынуждены продолжать находиться в СИЗО, хотя могли бы в это время находиться в колонии», — сказал Федотов, которого цитирует «Медуза».

Напомним, что минувшим летом Госдума приняла, а президент подписал закон, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении. По этому документу, например, на 20 дней раньше на свободу выйдет Евгений Макаров, известный по делам о пытках в ярославских колониях.

По данным ФСИН на начало 2018 года, в российских учреждениях уголовно-исправительной системы содержатся около 600 тысяч заключенных.