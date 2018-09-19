Организаторы калининградского форума Кафки и Оруэлла назвали провокацией задержание спецназом своих участников

Громкое задержание толпой спецназовцев троих участников постинтеллектуального форума Кафки и Оруэлла в Калининградской области обернулось составлением административных протоколов. Самих задержанных отпустили на следующий день. Организаторы мероприятия агрессию силовиков объясняют показательным выступлением перед телекамерами и провокацией.

Как сообщил «Фонтанке» 19 сентября один из организаторов форума Кафки и Оруэлла, Роман Романовский, в отношении Константина Сарваниди, Андрея Велюсюка и Артема Пронюшкина составили административные протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества).

По словам другого организатора, Ильи Шуманова, несмотря на то, что задержанные не оказывали сопротивления, одному из них, Константину Сарваниди, пробили голову, пришлось вызывать скорую. На кадрах задержания видно, что, когда люди в масках врывались в номер, тумбочка, где потом нашли подозрительный пакет и якобы наркотические приспособления, была полностью пуста.

Оперативников не особо волновала наркотическая тема, у участников форума интересовались тематикой мероприятия.

«Мне так в открытую и говорили: "Ты просто попал не на тот форум. Что же ты, такой уважаемый человек, ездишь по таким мероприятиям"», — цитирует Шуманов слова одного из задержанных.

Саму акцию силовиков густо освещали федеральные каналы, как отмечают организаторы форума, журналисты не брезговали в своих материалах резать речь задержанных. Так, с помощью монтажа один из участников якобы признался в употреблении наркотика.

«Провокации были всегда, но на этот раз они переплюнули сами себя. За все шесть лет, сколько мы проводим «Кафку и Оруэлла», форум еще не подвергался столь массированному вниманию правоохранительных органов и СМИ. Устроенный силовиками показательный спектакль сразу после окончания форума с невольным участием наших трех гостей превзошел все предыдущие провокации как по уровню спецэффектов, так и по маразму, и качеству исполнения. Разобрав все факты случившегося, мы не сомневаемся: целью провокации стал наш форум Кафки и Оруэлла», — написал в "Фейсбуке" Илья Шуманов.

17 сентября ОМОН жестоко задержал троих участников «Кафки и Оруэлла». Поводом стало якобы употребление московскими гостями наркотиков.