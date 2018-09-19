Слабослышащие петербургские спортсмены завоевали 13 медалей на чемпионате по точному ориентированию

Слабослышащие спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали 13 медалей на Открытом чемпионате северной Балтики по спортивному ориентированию. Отправиться на соревнования юниоры смогли благодаря помощи неравнодушных людей.

Чемпионат Open Nordic Baltic Deaf Orienteering Championships проходил в Швеции. В соревнованиях принимали участие юниоры из 11 стран мира. Россию представляли команды из Екатеринбурга, Перми и Петербурга. Спортсмены Северной столицы в общей сложности завоевали 13 медалей, а петербурженка Дарья Гаврилова была единственной, кто за три соревновательных дня трижды стал обладателем золотых медалей в разных дисциплинах.

Кроме спортивной программы ребята посетили школу для глухих в городе Лунд и молодёжную организацию для глухих в Стокгольме Dukis. Шведские и русские подростки с нарушением слуха с удовольствием общались, обменивались опытом, изучали новые международные жесты.

Напомним, что поездка петербургских юниоров на международные соревнования была под вопросом, так как у команды не было средств на оплату стартовых взносов и проживание. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился за помощью к петербуржцам. В итоге за короткое время необходимая сумма была собрана, и спортсмены смогли отправиться на турнир.

Фонд выражает благодарность всем, кто помог юным спортсменам.