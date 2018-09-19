Всегда ли архитектура новых районов зависит только от экономики

Петербург – город с особой архитектурой. Но прогуляешься сегодня по спальному району и понятно — архитектурные традиции не отражаются в современных строениях.

Если в бизнес-классе интересные решения довольно востребованы, то в массовом сегменте застройщики выбирают типовые фасады. Уникальность – это всегда дополнительные вложения, а значит, проект подорожает, что противоречит логике бюджетного жилья. Сегодня работа архитектора в масс-маркете во многом определяется сметой. Но все ли диктует экономика?

Хороший архитектурный проект – это, прежде всего, продуманная идея, которую можно легко считать в визуальном облике, причем речь идет не просто о конкретном строении, сколько о районе в целом.

‒ Посмотрите на новые районы, где работали несколько застройщиков. Эти проекты разношерстные, и не выдержаны в едином ансамбле по понятной причине: у каждого девелопера свой проект и свое бюджетирование. В результате каждый застраивает так, как считает нужным, но архитектурный диссонанс при этом виден невооружённым взглядом, ‒ говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. ‒ Это не касается центра, где требования к архитектуре со стороны КГИОП и градозащитников очень жёсткие. Мы знаем об этом не понаслышке, а на примере строительства ЖК «Дипломат» на проспекте Бакунина в Центральном районе и ЖК Look возле Лиговского проспекта. Какой попало проект не согласуют, поэтому внешний облик здесь выдержан. В масс-маркете же исключения составляют районы комплексного освоения территорий – здесь, как правило, проект един.

Но если посмотреть шире, все не так пессимистично, и в последние годы кое-что изменилось к лучшему. Во-первых, в 2015 году ввели высотный регламент, который ограничил высотность новостроек 40 метрами, а Петербург поделили на зоны с конкретными «потолками» высотности. Эти ограничения позволяют сдержать беспорядочное появление «свечек» практически в чистом поле. Во-вторых, выросла культура самих клиентов, которые теперь обращают внимание не только на стоимость квадратного метра, но и на фасад, дизайн входных групп, вид из окна, архитектуру района и даже на межевание придомовых территорий.

В качестве примера можно привести район Славянка в Пушкинском районе. Отсутствие высоток (среднее количество этажей здесь 9), общая единая архитектурная стилистика и точное соответствие застройки генплану дают результат. Здешние здания не просто выглядят аккуратно, но формируют комфортную атмосферу, которая в районах с плотной застройкой в сильном дефиците.

‒ Существует такое понятие – внутренняя архитектура. Поскольку одними из ключевых факторов для наших покупателей являются планировки, оптимальным решением становится работа с планировками на уровне проектирования. Так получается сделать предложение привлекательным без значительного повышения стоимости проекта или даже вовсе без удорожания, ‒ говорит Сергей Мохнарь. ‒ Сами покупатели часто отмечают, что для них вопрос планировки даже первичен: они либо ищут квартиру, где смогут воплотить свои идеи интерьера, либо присматриваются к оптимально функциональному пространству для жизни всей семьёй. Главное, что при грамотной планировке покупателям не придется переплачивать за лишние, нефункциональные квадратные метры.

Подобное визуальное единство выделяет Славянку среди других районов. Уже совсем скоро, после завершения строительства ЖК «Славянка», весь район полностью приобретет законченный внешний вид.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

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