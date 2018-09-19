18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +21
$ 67.01р
78.36р
16:44 19.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
19.09.2018 15:28
Печать

Всегда ли архитектура новых районов зависит только от экономики

Петербург – город с особой архитектурой. Но прогуляешься сегодня по спальному району и понятно — архитектурные традиции не отражаются в современных строениях.

Всегда ли архитектура новых районов зависит только от экономики

Если в бизнес-классе интересные решения довольно востребованы, то в массовом сегменте застройщики выбирают типовые фасады. Уникальность – это всегда дополнительные вложения, а значит, проект подорожает, что противоречит логике бюджетного жилья. Сегодня работа архитектора в масс-маркете во многом определяется сметой. Но все ли диктует экономика?

Хороший архитектурный проект – это, прежде всего, продуманная идея, которую можно легко считать в визуальном облике, причем речь идет не просто о конкретном строении, сколько о районе в целом.

‒ Посмотрите на новые районы, где работали несколько застройщиков. Эти проекты разношерстные, и не выдержаны в едином ансамбле по понятной причине: у каждого девелопера свой проект и свое бюджетирование. В результате каждый застраивает так, как считает нужным, но архитектурный диссонанс при этом виден невооружённым взглядом, ‒ говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. ‒ Это не касается центра, где требования к архитектуре со стороны КГИОП и градозащитников очень жёсткие. Мы знаем об этом не понаслышке, а на примере строительства ЖК «Дипломат» на проспекте Бакунина в Центральном районе и ЖК Look возле Лиговского проспекта. Какой попало проект не согласуют, поэтому внешний облик здесь выдержан. В масс-маркете же исключения составляют районы комплексного освоения территорий – здесь, как правило, проект един.

Но если посмотреть шире, все не так пессимистично, и в последние годы кое-что изменилось к лучшему. Во-первых, в 2015 году ввели высотный регламент, который ограничил высотность новостроек 40 метрами, а Петербург поделили на зоны с конкретными «потолками» высотности. Эти ограничения позволяют сдержать беспорядочное появление «свечек» практически в чистом поле. Во-вторых, выросла культура самих клиентов, которые теперь обращают внимание не только на стоимость квадратного метра, но и на фасад, дизайн входных групп, вид из окна, архитектуру района и даже на межевание придомовых территорий.

В качестве примера можно привести район Славянка в Пушкинском районе.  Отсутствие высоток (среднее количество этажей здесь 9), общая единая архитектурная стилистика и точное соответствие застройки генплану дают результат. Здешние здания не просто выглядят аккуратно, но формируют комфортную атмосферу, которая в районах с плотной застройкой в сильном дефиците.

‒ Существует такое понятие – внутренняя архитектура. Поскольку одними из ключевых факторов для наших покупателей являются планировки, оптимальным решением становится работа с планировками на уровне проектирования. Так получается сделать предложение привлекательным без значительного повышения стоимости проекта или даже вовсе без удорожания, ‒ говорит Сергей Мохнарь. ‒ Сами покупатели часто отмечают, что для них вопрос планировки даже первичен: они либо ищут квартиру, где смогут воплотить свои идеи интерьера, либо присматриваются к оптимально функциональному пространству для жизни всей семьёй. Главное, что при грамотной планировке покупателям не придется переплачивать за лишние, нефункциональные квадратные метры.

Подобное визуальное единство выделяет Славянку среди других районов. Уже совсем скоро, после завершения строительства ЖК «Славянка», весь район полностью приобретет законченный внешний вид.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат -  застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look -  застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Разместить "Новость компании" онлайн

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
19.09.2018 13:34

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
ГК «Эталон»
19.09.2018 12:57

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.09.2018 17:59

«Дальпитерстрой» сдал очередной детский сад в Шушарах

СК Дальпитерстрой продолжает решать вопрос детских садов в районах своей застройки. 18 сентября в Шушарах открылся новый ДОУ рассчитанный на 260 детей
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 15:34

ГК «Лидер Групп» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Три кита»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области
фото предоставлено компанией ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,
18.09.2018 15:19

ОБИ запустила в Санкт-Петербурге бонусную программу

Покупать снегоуборщик летом, а газонокосилку зимой в ОБИ станет более удобно, так как вернуть не подошедший товар можно будет в течение года. Оплату до 50% покупки бонусными рублями* ОБИ впервые предлагает покупателям в Санкт-Петербурге, где открыты 5 гипермаркетов ОБИ
Магазин "Кей"
18.09.2018 13:25

Обзор игры Jurassic World Evolution от КЕЙ

Рецензия от КЕЙ на игру для менеджеров развлекательных парков и любителей динозавров Jurassic World Evolution (16+)
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 12:50

ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком

Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург
АО «Строительный трест»
18.09.2018 12:33

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

«ЮниКредит Банк» начал выдачу ипотечных кредитов покупателям квартир в седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, расположенного на юго-западной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компания Л1
18.09.2018 12:15

Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

14 сентября 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса жилого комплекса «Граф Орлов»
Setl City
18.09.2018 12:06

В ЖК «МореОкеан» устанавливают витражи, имитирующие поверхность воды

В первом корпусе ЖК «МореОкеан», который Setl City возводит в Приморском районе Петербурга, приступили к монтажу уникального витражного остекления лоджий. После завершения работ фасад здания будет напоминать сверкающую водную гладь. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года
ГК «Эталон»
18.09.2018 11:38

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Петровская Доминанта»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7/2.
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
18.09.2018 10:00

Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%