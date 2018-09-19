Путин в Петербурге будет говорить о женщинах и глобальной безопасности

Президент России Владимир Путин 20 сентября, в четверг, выступит на пленарном заседании второго Евразийского женского форума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Форум стартовал сегодня, 19 сентября, в Таврическом дворце. Его основная тема — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». В мероприятии принимают участие около 2 тыс. женщин из более чем 100 стран. Среди гостей форума – «парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения», – говорится в сообщении Кремля.