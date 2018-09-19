Агапитова: Вывезенный из Омска младенец — в доме ребенка в Ленобласти. Уже есть новые претенденты на него

Девочка, которую отдала «в дар» родная мать, жительница Омска, находится в доме ребенка в Ленобласти. Уже есть претенденты на ее удочерение в законном порядке, сообщила 19 сентября уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Забравшая нелегально младенца семья прописана в Ленобласти, а потому ребенок сейчас находится в 47-м регионе. Местонахождение девочки и её «второй мамы» правоохранительные органы установили 4 июля.

«Малышка помещена в один из домов ребенка Ленобласти. Свидетельство о рождении девочки было оформлено в Омске 19 июля на биологическую мать», – отметила Светлана Агапитова.

Она добавила: если биологическую мать признают виновной и лишат родительских прав, малышку передадут на удочерение.

«Уже есть кандидаты, готовые законным путем принять ребенка в свою семью», – рассказала омбудсмен.

Напомним, накануне стало известно: сибирячка 9 мая текущего года написала во «ВКонтакте», что не имеет возможности содержать ребенка, которого ждет. Женщина 25 лет попросила пользователей забрать у нее малыша. На эту просьбу откликнулась 42-летняя женщина – ранее сообщалось, что она учительница младших классов из Петербурга. 22 июня омичка родила, спустя семь дней за ребёнком приехала «вторая мама» и увезла ребенка к себе, воспользовавшись поддельными документами. Позже о случившемся узнали в полиции и возбудили уголовное дело в отношении обеих женщин. Скоро будет суд по этому делу.