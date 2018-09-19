18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +21
$ 67.01р
78.36р
16:44 19.09.2018
Расширенный поиск

Город
19.09.2018 15:17
Печать

«Вертекс» построит в Петербурге третью очередь завода за 2,3 млрд рублей, чтобы выпускать 200 миллионов упаковок лекарств в год

Фармацевтическая компания «Вертекс» объявила о строительстве третьей очереди завода на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в компании 19 сентября, проект представляет собой 4-этажное здание площадью 29 тысяч кв. метров. Там разместят производство твердых и мягких лекарственных препаратов и косметических средств.

Инвестиции составят около 2,3 млрд рублей собственных и привлеченных средств. Завершить работы планируют в первом полугодии 2019 года.

Как подчеркивает компания, третья очередь станет самой масштабной частью инновационно-производственного комплекса на территории ОЭЗ. Так, площадь действующего фармпредприятия составляет около 22 тысяч кв. метров. Размер второй очереди лабораторно-складского корпуса, о строительстве которого было объявлено в мае 2018 года, около 7 тысяч кв. метров.

Суммарные инвестиции компании в проект составят 7 млрд рублей. После выхода третьей очереди на полную мощность «Вертекс» сможет выпускать более 200 млн упаковок лекарств и косметических средств в год.

Компания «Вертекс» зарегистрирована в 1999 году, первую лицензию на выпуск лекарственных средств получила в 2003 году. В 2017 году объем производства составил 66 млн упаковок, из них 60,7 млн упаковок — лекарства. Выручка компании составила 6,5 млрд рублей .

Справка:

В Петербурге ОЭЗ расположена в Стрельне (участок «Нойдорф») и в Приморском районе (участок «Новоорловская»). Здесь в качестве резидентов зарегистрированы 43 компании, функционируют кластеры IT-технологий, медицины, приборостроения и энергоэффективности. Резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество и земельного, транспортного налога сроком на 5-10 лет, для них введена пониженная ставка налога на прибыль (13,5%) и преференции по страховым выплатам, доступны льготные выплаты земельных участков на территории экономической зоны.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
19.09.2018 13:34

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
ГК «Эталон»
19.09.2018 12:57

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

Услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.09.2018 17:59

«Дальпитерстрой» сдал очередной детский сад в Шушарах

СК Дальпитерстрой продолжает решать вопрос детских садов в районах своей застройки. 18 сентября в Шушарах открылся новый ДОУ рассчитанный на 260 детей
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 15:34

ГК «Лидер Групп» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Три кита»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области
фото предоставлено компанией ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,
18.09.2018 15:19

ОБИ запустила в Санкт-Петербурге бонусную программу

Покупать снегоуборщик летом, а газонокосилку зимой в ОБИ станет более удобно, так как вернуть не подошедший товар можно будет в течение года. Оплату до 50% покупки бонусными рублями* ОБИ впервые предлагает покупателям в Санкт-Петербурге, где открыты 5 гипермаркетов ОБИ
Магазин "Кей"
18.09.2018 13:25

Обзор игры Jurassic World Evolution от КЕЙ

Рецензия от КЕЙ на игру для менеджеров развлекательных парков и любителей динозавров Jurassic World Evolution (16+)
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 12:50

ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком

Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург
АО «Строительный трест»
18.09.2018 12:33

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

«ЮниКредит Банк» начал выдачу ипотечных кредитов покупателям квартир в седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, расположенного на юго-западной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компания Л1
18.09.2018 12:15

Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

14 сентября 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса жилого комплекса «Граф Орлов»
Setl City
18.09.2018 12:06

В ЖК «МореОкеан» устанавливают витражи, имитирующие поверхность воды

В первом корпусе ЖК «МореОкеан», который Setl City возводит в Приморском районе Петербурга, приступили к монтажу уникального витражного остекления лоджий. После завершения работ фасад здания будет напоминать сверкающую водную гладь. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года
ГК «Эталон»
18.09.2018 11:38

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Петровская Доминанта»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7/2.
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
18.09.2018 10:00

Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%