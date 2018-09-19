«Вертекс» построит в Петербурге третью очередь завода за 2,3 млрд рублей, чтобы выпускать 200 миллионов упаковок лекарств в год

Фармацевтическая компания «Вертекс» объявила о строительстве третьей очереди завода на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в компании 19 сентября, проект представляет собой 4-этажное здание площадью 29 тысяч кв. метров. Там разместят производство твердых и мягких лекарственных препаратов и косметических средств.

Инвестиции составят около 2,3 млрд рублей собственных и привлеченных средств. Завершить работы планируют в первом полугодии 2019 года.

Как подчеркивает компания, третья очередь станет самой масштабной частью инновационно-производственного комплекса на территории ОЭЗ. Так, площадь действующего фармпредприятия составляет около 22 тысяч кв. метров. Размер второй очереди лабораторно-складского корпуса, о строительстве которого было объявлено в мае 2018 года, около 7 тысяч кв. метров.

Суммарные инвестиции компании в проект составят 7 млрд рублей. После выхода третьей очереди на полную мощность «Вертекс» сможет выпускать более 200 млн упаковок лекарств и косметических средств в год.

Компания «Вертекс» зарегистрирована в 1999 году, первую лицензию на выпуск лекарственных средств получила в 2003 году. В 2017 году объем производства составил 66 млн упаковок, из них 60,7 млн упаковок — лекарства. Выручка компании составила 6,5 млрд рублей .