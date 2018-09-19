США, Великобритания и еще 11 стран выступили против восстановления в правах РУСАДА

Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах под угрозой срыва. Как сообщает 19 сентября «Спорт-Экспресс», 13 национальных агентств призвали не восстанавливать в правах российское.

Открытое письмо в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) подписали представители Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Великобритании и США. Они считают, что РУСАДА не выполнило два оставшихся критерия для восстановления – признание выводов комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставление доступа к пробам, опечатанным Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

Напомним, 14 сентября независимый комитет ВАДА по соответствию порекомендовал исполкому организации восстановить в правах РУСАДА. В официальном письме говорилось, что «российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, в их антидопинговой системе произошли значительные изменения».

Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории.