ФСИН просит 16 миллиардов на видеонаблюдение в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний хочет получить из бюджета 16 млрд рублей на организацию видеонаблюдения в колониях. Как пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС, об этом 19 сентября заявил замглавы ФСИН Анатолий Рудый.

Он уточнил, что 500 млн рублей уйдут на 28 тыс. переносных видеорегистраторов для сотрудников. Еще миллиард — на 34 тыс. камер в помещениях. Большую часть средств — 15 млрд — придется потратить на увеличение сроков хранения видеоматериалов до одного года, то есть, видимо, на закупку мощных серверов.

Ранее в Следственном комитете обещали проверить запираемые помещения во всех силовых органах на предмет наличия в них видеокамер. И в случае их отсутствия — заставить ведомства установить видеонаблюдение.