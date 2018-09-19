ФСИН просит 16 миллиардов на видеонаблюдение в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний хочет получить из бюджета 16 млрд рублей на организацию видеонаблюдения в колониях. Как пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС, об этом 19 сентября заявил замглавы ФСИН Анатолий Рудый.
Он уточнил, что 500 млн рублей уйдут на 28 тыс. переносных видеорегистраторов для сотрудников. Еще миллиард — на 34 тыс. камер в помещениях. Большую часть средств — 15 млрд — придется потратить на увеличение сроков хранения видеоматериалов до одного года, то есть, видимо, на закупку мощных серверов.
Ранее в Следственном комитете обещали проверить запираемые помещения во всех силовых органах на предмет наличия в них видеокамер. И в случае их отсутствия — заставить ведомства установить видеонаблюдение.
Справка:
Волна уголовных дел о превышении полномочий сотрудниками системы ФСИН поднялась после обнародования видеозаписи из ярославской колонии, публикация спровоцировала задержание 12 сотрудников исправительного учреждения.
Видео о пытках в ярославской колонии №1 появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль Следственный комитет России, задержавший двенадцать сотрудников ФСИН. При этом, по версии следствия, в насилии над Макаровым участвовали 18 человек. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках. Заключённый Макаров получил статус потерпевшего и государственную защиту. Он должен выйти на свободу 3 октября.