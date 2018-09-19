Крупнейший банк Дании признал отмывание €200 млрд через эстонский филиал. Клиенты — россияне и жители союзных республик

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 19 сентября представил результаты внутреннего расследования, начатого год назад. Тогда стало известно, что через эстонское подразделение одного из основных кредитных учреждений Северной Европы граждане России и других бывших союзных республик отмывали деньги.

По итогам проверки выяснилось: за восемь лет, с 2007 по 2015 год, 15 000 иностранцев провели около 9,5 млн трансакций на общую сумму около €200 млрд. При этом трансакции около 6200 клиентов банка названы «очень подозрительными».

Руководство Danske Bank заявило, что не справилось с обязанностями и принесло извинения «всем акционерам, клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом», обязавшись «вернуть утраченное доверие».

Глава датского финансового учреждения Томас Борген принял решение об отставке.

«Хотя расследование, проведенное внешней юридической фирмой, установило, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю своим долгом подать в отставку. Будучи генеральным директором, я несу ответственность за все происходящее в банке, и, конечно, я принимаю эту ответственность»,— отметил банкир.

Борген останется на своем посту, пока ему не найдут замену.