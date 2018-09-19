«ДТП с цементом» на КАД из кабины погибшего: видеорегистратор передаёт неожиданное «прозрение»

Смертельную аварию со «взрывом» сухой цементной смеси на КАД зафиксировал не только видеорегистратор очевидца, но и видеорегистратор из машины погибшего водителя. Видео разместили 19 сентября соцсети и портал «Мегаполис».

«Фонтанка» тем временем выяснила дополнительные детали ДТП. Оно, напомним, произошло 18 сентября около 10:50 на 115-м километре внешнего кольца, что относится ко Всеволожскому району Ленинградской области. Версия правоохранительных органов такова. Сначала 41-летний водитель КамАЗа с грузом строительной смеси совершил столкновение с «Тойотой» под управлением 43-летнего мужчины. Затем в стоящий КамАЗ въехал «Вольво» с прицепом – его водитель, 61-летний мужчина, погиб. А после него КамАЗ добила «Лада Ларгус» – «Вольво» в этот момент откинуло вправо.

На записи видно, что водитель фуры в последний момент пытается уйти вправо – и подставляет под удар себя самого. Возможно, он отвлёкся, не заметил знак аварийной остановки, находящийся в полосе тени, и слишком поздно понял, что КамАЗ стоит, а не едет.

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У всех машин петербургские госномера, кроме «Вольво»: у самого тягача номера Ленобласти, а у прицепа – финские.