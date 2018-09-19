Над Нарвским заливом засняли смерч. В Гидрометцентре успокоили: явление очень редкое, но безопасное

Над Нарвским заливом в Ленинградской области пронесся смерч. Видеозапись необычного для наших краев природного явления опубликовал пользователь Instagram под ником jorykey.

Автор ролика преследовал смерч за рулем автомобиля, пока воронка не разрушилась на берегу.

В Петербургском гидрометцентре «Фонтанке» пояснили, что возникновение таких смерчей связано с резким изменением температуры воздуха на различных высотах. Над сушей оно характерно только для континентального тропического климата, поэтому в наших широтах «живут» смерчи недолго.

– Климатические условия северо-запада европейской территории России не способствуют образованию смерчей на суше. Это опасное природное явление в наших районах является крайне редким, а, поскольку оно носит к тому же локальный характер, случаев регистрации смерчей метеостанциями Ленинградской области зафиксировано не было, – рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Она отметила, что в Ленинградской области редко, но возникают условия для образования смерчей над Финским заливом и Ладожским озером. Однако такие смерчи при выходе на сушу быстро разрушаются.