«Такой удар под дых». Памфилову до слёз обидел скандал с выборами в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не сдержала слёз, отвечая на вопросы о повторном проведении голосования в Приморском крае.

Об этом 19 сентября пишет РБК.

«Вы знаете, как обидно было. Взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем (Булаевым, замглавы ЦИКа) говорили — это просто не передать. Потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала она, расплакавшись.

Памфилова отметила, что «прожила свою жизнь непростую» не для того, чтобы быть пешкой, и у неё есть своё понимание, что нужно делать. По её словам, примерно 24 тысячи голосов «были бездарно вброшены».

«ТИК захватывали, фактически, совершенно случайные люди и с ними (с протоколами. — РБК) могла произойти любая трансформация. Поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов... реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным. Потеряны эти голоса. По 24,5 тыс. людей невосстановимы», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что президент Путин проинформирован о ситуации и поставил задачу провести прозрачные выборы.

Ранее Памфилова заявила, что выборы в Приморье следует признать недействительными.