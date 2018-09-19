«Такой удар под дых». Памфилову до слёз обидел скандал с выборами в Приморье
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не сдержала слёз, отвечая на вопросы о повторном проведении голосования в Приморском крае.
Об этом 19 сентября пишет РБК.
«Вы знаете, как обидно было. Взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем (Булаевым, замглавы ЦИКа) говорили — это просто не передать. Потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала она, расплакавшись.
Памфилова отметила, что «прожила свою жизнь непростую» не для того, чтобы быть пешкой, и у неё есть своё понимание, что нужно делать. По её словам, примерно 24 тысячи голосов «были бездарно вброшены».
«ТИК захватывали, фактически, совершенно случайные люди и с ними (с протоколами. — РБК) могла произойти любая трансформация. Поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов... реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным. Потеряны эти голоса. По 24,5 тыс. людей невосстановимы», — отметила Памфилова.
Глава ЦИК добавила, что президент Путин проинформирован о ситуации и поставил задачу провести прозрачные выборы.
Ранее Памфилова заявила, что выборы в Приморье следует признать недействительными.
Справка:
На втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%. После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль.
В Центризбиркоме поначалу признавали выборы в Приморье состоявшимися. Правда, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.