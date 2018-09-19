Окончательное решение по выборам в Приморье примут 20 сентября
Крайизбирком Приморья в четверг, 20 сентября, проведет заседание, на котором должна окончательно решиться судьба выборов в регионе. Как передает Russia Today со ссылкой на ТАСС, об этом заявила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
Заседание состоится в 14:00, уточнила она. И подчеркнула, что в местном избиркоме в курсе рекомендации ЦИК признать выборы недействительными. Ранее в Центризбиркоме заявили, что сомневаются в компетентности сотрудников на местах и в крайнем случае готовы самостоятельно отменить итоги выборов. Хотя по закону это должен сделать именно краевой избирком.
Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова утром 19 сентября предложила признать недействительными итоги выборов в Приморье. Это решение уже поддержал Владимир Путин, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Справка:
Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.
После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль.
В Центризбиркоме поначалу признавали выборы в Приморье состоявшимися. Правда, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.