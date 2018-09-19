Окончательное решение по выборам в Приморье примут 20 сентября

Крайизбирком Приморья в четверг, 20 сентября, проведет заседание, на котором должна окончательно решиться судьба выборов в регионе. Как передает Russia Today со ссылкой на ТАСС, об этом заявила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Заседание состоится в 14:00, уточнила она. И подчеркнула, что в местном избиркоме в курсе рекомендации ЦИК признать выборы недействительными. Ранее в Центризбиркоме заявили, что сомневаются в компетентности сотрудников на местах и в крайнем случае готовы самостоятельно отменить итоги выборов. Хотя по закону это должен сделать именно краевой избирком.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова утром 19 сентября предложила признать недействительными итоги выборов в Приморье. Это решение уже поддержал Владимир Путин, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.