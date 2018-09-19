ГИБДД предлагает ввести новый знак – для психологического воздействия

Российская Госавтоинспекция предлагает ввести в Правила дорожного движения новый знак – для обозначения автомобилей, в которых находятся дети. Об этом сообщается на сайте ГИБДД 19 сентября.

Некоторые водители размещают на стёклах своих машин наклейки и стикеры, предупреждающие о том, что в салоне находится ребёнок, но обязательными они не являются. ГИБДД предлагает закрепить такие знаки в ПДД по аналогии со знаками «Начинающий водитель» или «Врач».

«Возможно, это требование должно носить не обязательный, а рекомендательный характер, являясь мерой, прежде всего, психологического воздействия, – отмечается в сообщении ГИБДД. – <...> Мнение о том, чтобы привести такие знаки к единому образцу и закрепить имеющуюся «народную инициативу» в правовом поле, звучало и от экспертного сообщества. По мнению экспертов, такое обозначение, с одной стороны, будет являться своеобразным предупреждением для других водителей и призывом к законопослушному поведению, а с другой стороны, станет дополнительным напоминаем для родителей о необходимости быть особенно осторожными и бдительными на дорогах».

ГИБДД обратилась к данной теме в связи с тенденцией к увеличению числа погибших детей – пассажиров транспортных средств. На них приходится около 60% от общего числа погибших в ДТП детей.

Причиной, по статистике, является не отсутствие детских удерживающих устройств. Лишь в 13% случаев погибшие дети-пассажиры перевозились без кресел или с непристёгнутыми ремнями. Основной причиной таких ДТП является: на загородных дорогах – несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу, в населённых пунктах – несоблюдение правил проезда перекрёстков. Из этого можно сделать вывод о том, что «даже присутствие ребёнка в салоне автомобиля не останавливает родителей-водителей от совершения грубых нарушений ПДД, не делает их более ответственными и осторожными, и это на сегодняшний день является главной проблемой».

Напомним, новым стал знак «Инвалид». Он теперь «записан» на конкретного водителя и содержит информацию о нём, а получать его надо в Городском бюро медико-социальной экспертизы.