«Решили поступать по закону, это не может не радовать». Почему отмена выборов в Приморье — лучшее решение

Впервые в России могут быть отменены итоги выборов, где победил провластный кандидат. Для членов Приморского избиркома началась непростая ночь — к утру страна ждет их решения.

Пресс-служба администрации Приморского края

Признать выборы недействительными 19 сентября предложила лично глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, новое голосование в Приморье может состояться через три месяца. Победивший было в двух турах врио губернатора единоросс Андрей Тарасенко сначала заявил, что не будет в них участвовать, а потом всё-таки решил подумать. Его основной конкурент, коммунист Андрей Ищенко назвал инициативу ЦИК бредом. По закону решение о перевыборах может принять только Приморская краевая избирательная комиссия. Гипотетически, она может проигнорировать рекомендации Москвы.

Такого в России еще не было. Прецедент знаковый для жителей не только Приморья, но и остальной России, пояснили «Фонтанке» наблюдатели и непосредственные участники политических процессов в Москве и Петербурге: политолог Глеб Павловский, доцент института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман и бывший зампредседателя избирательной комиссии Петербурга Дмитрий Краснянский, который подводил итоги почти всех городских избирательных кампаний.

Екатерина Шульман, доцент института общественных наук РАНХиГС:

Это одно из лучших решений последнего времени. Не припомню, когда в прошлый раз происходило что-то такое же хорошее на столь высоком административном уровне. Это подтверждает, что фальсификации в последние минуты подсчёта голосов были местной инициативой. Когда осознание того, что можно проиграть во втором туре, пришло, спохватились и стали фальсифицировать. Фальсификации были слишком очевидными. Уровень прозрачности и уровень проникновения наблюдателей на избирательные участки таков, что сделать это незаметно уже невозможно. Сделать фальсификации, да, конечно, можно, но потом их нельзя легитимизировать.

Предположить такое развитие событий было можно. Многие ждали, что федеральный центр всё-таки прикроет эти местные упражнения, потому что эти преступления совершались ради лояльности. То ли сделано всё было слишком грубо, то ли система всё-таки ещё не в том состоянии, чтобы позволять себе таким образом противоречить общественному мнению в его нынешнем виде.

Решили поступать по закону, это не может не радовать. И нам нет никакой разницы, самостоятелен ли ЦИК в принятии таких решений. Позиция ЦИК соответствует его обязанностям. В этой ситуации ЦИК ведёт себя как конституционный институт, то есть так, как он должен себя вести.

Фальсификаторы знают (теперь. – Прим. ред.), что их деятельность не одобряется наверху. Сейчас могут начаться встречные репрессии против тех, кто в этих фальсификациях участвовал. Как встречные иски в суде. Соответственно, другие участники выборного процесса, прежде чем вписываться за кого-то, кто может подвести под монастырь, лишний раз подумают. При всех раскладах всегда выгоднее соблюдать процедуру и действовать по закону.

Слабость или не слабость Кремля, которую сейчас будут обсуждать, нас должна волновать меньше всего. Нет никакого единого центра принятия решений на самом верху. Каждый там преследует свои интересы. ЦИК нужно выглядеть прилично. Такое было бы возможно в некоторых регионах Северного Кавказа, но там нет необходимости переписывать протоколы в последнюю минуту. Там неожиданностей не бывает.

Глеб Павловский, политолог:

По радикальности происходящего это можно сравнить с попыткой помешать победе Урлашова (бывший мэр Ярославля. – Прим. ред.), пересчитав в последнюю минуту. Ему не давали победить. Привезли новые документы для пересчета. В администрации, когда глянули на эти пачки бюллетеней, с одинаковым почерком, сказали: нет, ребята. Это уж слишком. А тут решили, что не слишком. Сделали в сущности то же самое. И причина была не в конфликте коммунистов и «Единой России», а в том, что Путин имел несчастье после первого тура предсказать победу. После этого заявления был провал у единоросса. И это испугало. Если бы не было слов Путина, не было бы фальсификаций и вбросов. У единоросса не было там шансов победить при последнем подсчете голосов. Не было бы фиктивной победы.

И это создало еще один цикл кризиса. Люди испугались, что скажет Путин. И они срочно очень грубо у всех на виду фальсифицировали выборы. Теперь Путину надо было подписывать этот фальсификат. Он здесь явно колебался. И если выборы отменяют, это инициатива Путина, не решение Памфиловой. Я не исключаю того, что здесь еще скрытый параметр, я знаю Эллу, что, может быть, она сказала, что она уйдет. В конце концов, она-то ничем не рискует. Она, используя свою репутацию, может уйти. А если она уйдет, это будет уже очень серьезный кризис, и он не забудется.

Тарасенко в этой ситуации имеет право на громкие слова, и это способ спасти физиономию: что он возмущен, с этим не согласен. Он ведь понимает, что вопрос окончательно не решен, и давит в определенную сторону, создает конфликт. Это и есть та политизация, о которой я все время говорю. Чтобы добиться своего, пять лет назад никому из участников не нужен был конфликт. А сегодня все могут действовать только через конфликт. Это не нравится Путину. Он же сказал: подбирайте себе сотрудников не по политическим признакам. Хотя это очень смешно, а по каким же? Но если Тарасенко будет молчать, он будет опозорен, а так он будет размахивать флагами давления на него.

Тренд уже давно идет, меняется поведение всех действующих лиц. Никогда Золотов не выступал так, например. Это не говорит о том, что Кремль слабеет. Речь идет о серьезном переформатировании системы, где, уверяю вас, Кремль будет на том же месте, где и находился, может быть, и более прочном.

Сейчас прежний баланс уже не работает, дальше, если пытаться упираться, можно довести до громкого кризиса, но пока я этого не вижу. Но я думаю, это не может кончиться каким-то легким кадровым изменением. Я думаю, что кончится это с уходом Владимира Владимировича. Но это может продолжаться довольно долго. Потому что пока не определена схема транзита преемничества. Будет расти число конфликтов.

И Ищенко – ну какой там триумф оппозиции? Вы же видите Зюганова. Там что, альтернативная какая-то программа? Нет ее. Это просто протестное голосование.

Дмитрий Краснянский, бывший зампредседателя избирательной комиссии Петербурга:

Закон говорит о том, что результаты выборов определяет комиссия, наделенная таким правом. А это только Приморская краевая комиссия, и все. То есть они могут не подчиниться решению ЦИК. Ведь у них есть прекрасный вариант: выборы признаются недействительными, если они были признаны таковыми на четверти и более избирательных участков. Там были проблемки со 100% голосованием. Взять эти участки, посмотреть. Если их будет больше 25%, то отменять выборы в целом, а если их будет меньше, то у них просто появится другой победитель, вот и все. Это я подсказываю краевому избиркому. Я же понимаю, что сейчас один из кандидатов возражает против такого решения. Ищенко. Он считает, что выборы действительны. Отмена выборов не нужна самому Ищенко.

ЦИК же предлагает итоги второго тура отменить. Но, пардон, в законе сказано, что нарушения, допущенные проигравшим кандидатом, не могут служить основанием признания выборов недействительными. Требования ЦИКа некорректные. Если есть жалобы на нарушения, надо установить факт нарушения и кто его допустил. Если нарушения допущены проигравшим кандидатом, то их нельзя считать для признания выборов недействительными. В противном случае мы никогда их не проведем. Понимая, что проигрываю, я начинаю их нарушать и так далее.

Эта ситуация – прецедент. На моей памяти такого не было, тем более на таком высоком уровне. А ведь в воскресенье повторное голосование будет проходить и в других субъектах. И эта ситуация, безусловно, повлияет и на выборы там.

P.S. В Кремле поддержали предложение ЦИК о перевыборах. Путину важнее «легитимность и прозрачность процедуры», – пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Краевой избирком примет решение завтра, 20 сентября.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»