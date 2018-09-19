Бакланы и синицы издеваются над финскими метеорологами

Метеорологический институт Финляндии на своей странице в Twitter рассказал о пернатых хулиганах, которые мешают получать показания, необходимые для наблюдения за погодой.

Как стало известно 19 сентября, любопытный баклан облюбовал метеорологическую станцию на маяке Кольбодегрунд в Финском заливе, в 43 км к югу от Порвоо и в 76 км к западу от Гогланда. Клювом он вращал флюгер, не давая возможности получить верные показатели ветра. В первый раз он попал в поле зрения камеры ещё в понедельник, 17 сентября.

Однако бакланы — не единственные, кто досаждает синоптикам. Помимо них работе мешают синицы, которые любят ночевать в тёплых приборах. По словам сотрудников Метеорологического центра, они делают это регулярно.