Бакланы и синицы издеваются над финскими метеорологами
Метеорологический институт Финляндии на своей странице в Twitter рассказал о пернатых хулиганах, которые мешают получать показания, необходимые для наблюдения за погодой.
Как стало известно 19 сентября, любопытный баклан облюбовал метеорологическую станцию на маяке Кольбодегрунд в Финском заливе, в 43 км к югу от Порвоо и в 76 км к западу от Гогланда. Клювом он вращал флюгер, не давая возможности получить верные показатели ветра. В первый раз он попал в поле зрения камеры ещё в понедельник, 17 сентября.
Однако бакланы — не единственные, кто досаждает синоптикам. Помимо них работе мешают синицы, которые любят ночевать в тёплых приборах. По словам сотрудников Метеорологического центра, они делают это регулярно.
Kalbådagrundista ei ole hetkeen saatu tuulihavaintoja, sillä merimetso tykkää käydä istumassa tuulianturin puomilla ja vääntämässä tuuliviiriä. Myös talitiaset aiheuttavat ongelmia, sillä he yöpyvät lämmitetyssä tutkalähettimessä. Näin ollen öisin ei tule näkyvyyshavaintoja. pic.twitter.com/HWkK3KcPB7— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 19 сентября 2018 г.
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