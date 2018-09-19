Свалку в промзоне Индустриального проспекта, может быть, уберут через год. Если найдутся деньги

Работы по ликвидации свалки в промзоне на Индустриальном проспекте заложат в адресную программу на 2019-2020 годы «при условии достаточного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга». Об этом 19 сентября «Фонтанке» сообщил заместитель главы администрации Красногвардейского района Александр Ганаев.

На горы мусора в промзоне на Пороховых в начале недели пожаловались горожане. В администрации уточнили, что речь идёт об участке напротив 70-го дома по Индустриальному проспекту. Территория является зоной перспективной застройки, относится к собственности казны Петербурга.

«Свалка носит стихийный характер. Сброс мусора осуществляется неустановленными лицами. В настоящее время продолжаются работы по строительству инженерной и дорожной инфраструктуры со стороны Индустриального проспекта (продолжение проспекта Маршала Блюхера), что способствует несанкционированному размещению строительных отходов на ещё не застроенных и не благоустроенных территориях», — отметил Ганаев.

По его словам, администрация обратилась в полицию, чтобы включить свалку в ежедневный маршрут патрулирования. Возможно, это поможет поймать виновников загрязнения.