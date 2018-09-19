Депутат Ковалев обвинил оппозиционера Гудкова в сговоре с петербургским вице-губернатором. Политик в ответ назвал его «жалким трусом»

Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев обвинил вице-губернатора Александра Говорунова в сговоре с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. Чиновник якобы потворствовал тому, что оппозиционеру дали выступить на согласованном митинге 16 сентября.

Выступая с трибуны Законодательного собрания 19 сентября, справедливоросс Ковалев вспомнил про организацию митинга против пенсионной реформы. Он заметил, что вице-губернатор Говорунов угрожал депутатам уголовными делами, если они выйдут митинговать на площадь Ленина, и, вероятно, мог быть в сговоре с оппозиционером Дмитрием Гудковым, при участии которого в итоге митингующие ушли в Свердловский сад на согласованную акцию. Гудков там выступил со сцены, хотя оргкомитет его кандидатуру не согласовал.

Он также предложил проверить правоохранительным органам, не было ли между Говоруновым и Гудковым телефонных переговоров.

Бывший однопартиец Ковалева немедленно ответил на этот выпад в соцсетях: «У создателя "Лапшеснималочной" Алексея Ковалева в Петербурге нашелся неприличный тезка-депутат. Когда-то этот тезка был ярым демократом, а теперь показал себя тем, кем, как оказалось, и был все эти годы: жалким трусом», – написал Гудков. По его мнению, Ковалеву не понравилась критика Владимира Путина.

«Ковалев (давайте я для простоты буду звать его Ковалёвым-Норкиным: он, как и недоброй памяти телеведущий, удачно предал прежние идеалы) догадался: оказывается, я вступил в сговор с каким-то питерским вице-губернатором. Мол, я специально говорил антиправительственные речи, чтобы этот чиновник мог потом критиковать оппозицию. Жаль, что этот мой блестящий план оказался раскрыт бдительным депутатом». Гудков заметил, что прослушивать его начали давно. При этом он напомнил, что «Справедливая Россия» периодически голосует за провластные законопроекты.

«Забавно, правда, что в 13 году этот Ковалев-Норкин сам звал на митинги, требовал "уличной активности", а теперь решил, что депутатское кресло важнее. Не голосуйте за него в следующий раз: он не помог никому из задержанных 9 сентября, спрятался поглубже в мандат и только сейчас вылез оттуда, чтобы подольститься к своему начальнику — Макарову, командующему городским парламентом, пропахшему серой», – заключил Гудков.

Отметим, что под патронажем политика в Петербурге пытаются организовать проект «муниципальный убер». Ранее «Справедливая Россия» в Петербурге декларировала участие в данном проекте.

Напомним, что 16 сентября в Петербурге оппозиционные депутаты намеревались провести на площади Ленина митинг против пенсионной реформы. После угрозы чиновников возбудить уголовные дела парламентарии увели протестующих в сквер неподалёку, где проходил согласованный митинг дольщиков. Часть участников митинга обвинили организаторов в «сливе протеста».