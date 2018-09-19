Заключенный ярославской колонии Макаров выйдет на свободу раньше на 20 дней — по закону, подписанному Путиным в июле

Заключенному Евгению Макарову, который стал известен благодаря видео о пытках в колонии, сократили срок отбывания наказания. Заволжский районный суд Ярославля принял такое решение в связи с законом, приравнивающим один день в СИЗО к полутора дням в ИК общего режима.

Как сообщает в Facebook 19 сентября правозащитная группа «Общественный вердикт», Макаров выйдет на волю через 10 дней. Его адвокат Ирина Бирюкова уточняет, что речь идет о рабочих, а не календарных днях: россиянин должен освободиться 2 октября (на 20 дней раньше положенного срока).

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 человек — сотрудники уголовно-исправительной системы. Евгений Макаров стал потерпевшим по этому делу и получил государственную защиту. Видео с пытками получило широкий общественный резонанс, итогом которого стала целая серия дел об издевательствах над заключенными в российских колониях.

Последнее время Макаров находился в другой колонии, №8, но и там не все было по закону. Так, сегодня стало известно о возбуждении нового уголовного дела — на сей раз о пытках в ИК-8. Макаров проходит по нему как один из потерпевших. Преступление было совершено в декабре 2017 года, тогда заключенного только перевели в ИК-8. В новом учреждении мужчину встретили побоями. В материалах дела сказано: в момент, когда россиянина хотели макнуть головой в унитаз, Макаров специально ударился головой, чтобы прекратить пытки.

Закон, согласно которому один день, проведенный в СИЗО, стал засчитываться как полтора дня в колонии общего режима, президент Владимир Путин подписал в июле 2018 года.