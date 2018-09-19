Колесо улетело от едущего микроавтобуса в Красном Селе и протаранило две легковушки

Курьёзное ДТП в Красном Селе, на проспекте Ленина, 120, зафиксировала 19 сентября камера наружного наблюдения.

В комичном стиле описывают происшествие в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте»: «Несанкционированное отсоединение переднего левого колеса от микроавтобуса стало причиной ДТП. Резиново-металлический бублик, прилетев на полосу встречного движения, неслабо разбил передок красного седана, после чего отрикошетил в ещё одну автомашину».

Судя по всему, обошлось без пострадавших. Хотя порой подобные инциденты имеют более тяжёлые последствия.

В августе на Витебском проспекте из-за отвалившегося у «Соляриса» колеса тяжелые травмы получил водитель. «Сначала отлетело колесо, затем он врезался в одно дерево, потом его откинуло в другое, где у него вырвало двигатель, который вошёл в салон и поломал и зажал ноги», – рассказывали очевидцы.

В июле на проспекте Народного Ополчения, 22, у «Ниссана» «из-за плохо затянутых на СТО гаек оторвалось колесо и улетело в магазин «Семья», через встречку», к счастью, не задев людей.

Школьница пострадала от колеса в марте этого года в городе Энгельсе Саратовской области. Колесо отвалилось у ехавшей на станцию после вызова машины скорой помощи. Продолжив движение, оно задело 16-летнюю девочку, которая находилась на обочине. Врачи осмотрели её и оценили состояние как удовлетворительное.

В феврале 2017 года в Ивановской области у микроавтобуса «Форд Транзит» отсоединилось колесо и врезалось во встречную «КИА Рио», пострадали семь человек.