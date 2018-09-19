Дело петербургского адвоката, обвиняемого в вымогательстве миллиона, дошло до суда. Один из фигурантов признал вину

Следственный комитет Северной столицы завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской консультации №47 Сергея Егиазаряна и ещё пятерых фигурантов — Месропа Багдасаряна, Артема Арзуманяна, Михаила Иглицына, Андрея Низикова и Юрия Агапычева. Они обвиняются в разбое, вымогательстве, незаконном обороте оружия, им вменяют пять преступных эпизодов.

Как рассказали в СК 19 сентября, ещё один участник группы, бывший начальник эксплуатационного участка №1 ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» Сергей Дадаев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В июле Петроградский районный суд признал Дадаева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в незаконном обороте оружия. Ему назначено наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима. Приговор обжалуется.

Преступную группу задержали в январе 2017 года. По версии следствия, 29 июня 2016 года они в помещении жилкомсервиса на Большой Монетной улице избили двух бизнесменов и отняли автомобиль «Ауди-А6», 265 тысяч рублей и 900 долларов США, а также под угрозой убийства вымогали еще миллион рублей и машину «Ниссан» престижной модели.

При обысках по месту жительства у подозреваемых изъяли автоматы Калашникова, пистолеты «Глок» и «Беретта» и боеприпасы к ним, долговые расписки, крупные суммы денег и машины «Тойота Ленд Крузер 200», «Рендж Ровер», «Феррари», «Мерседес-Бенц Гелендваген», «БМВ».