Макаров: Никогда такого, как в некоторых других регионах, на выборах в Петербурге не будет

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров анонсировал начало избирательной кампании 2019 года. О выборах губернатора и в муниципальные советы он заявил 19 сентября при подписании соглашения со Смольным о законотворческой работе на будущий год.

«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», – обратился Макаров к присутствующему на подписании губернатору Георгию Полтавченко.

Он также намекнул на характер будущей кампании и, видимо, отмену результатов губернаторских выборов в Приморье:

«Никогда в Петербурге не будет таких вопросов, как поднимаются сейчас в других регионах», – сказал Макаров.

Отметим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила сегодня признать результаты второго тура выборов в Приморье недействительными. У ЦИК появились вопросы к ситуации, сложившейся в конце подсчета голосов, когда в ГАС «Выборы» долго не вводились оставшиеся протоколы. Также возмущение общественности вызвали участки, где 100% голосов были отданы за врио губернатора края, единоросса Андрея Тарасенко. До задержки ввода протоколов, по результатам, большинство голосов получал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.