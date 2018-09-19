Песков: Башар Асад не звонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский Ил-20

Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин не созванивались после того, как сирийские ПВО сбили самолет Ил-20 с российскими военными на борту. Об этом 19 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, звонил ли Асад российскому президенту, он сказал: «Нет», сообщает «Интерфакс».

Напомним, российские власти обвиняли в первую очередь в трагедии Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принес свои соболезнования и пообещал любое содействие в расследовании. Свои соболезнования высказал даже президент США Дональд Трамп. Со стороны Сирии высказался только постпред в ООН Башар Джаафари, который выразил соболезнования российской стороне и обвинил в трагедии Израиль.