Песков: Башар Асад не звонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский Ил-20
Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин не созванивались после того, как сирийские ПВО сбили самолет Ил-20 с российскими военными на борту. Об этом 19 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, звонил ли Асад российскому президенту, он сказал: «Нет», сообщает «Интерфакс».
Напомним, российские власти обвиняли в первую очередь в трагедии Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху принес свои соболезнования и пообещал любое содействие в расследовании. Свои соболезнования высказал даже президент США Дональд Трамп. Со стороны Сирии высказался только постпред в ООН Башар Джаафари, который выразил соболезнования российской стороне и обвинил в трагедии Израиль.
Справка:
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. В Министерстве обороны заявили, что самолет в качестве щита использовали израильские ВВС. В результате погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ сказали, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.
Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что к случайному инциденту причастны Иран и «Хезболла».
Владимир Путин обсудил произошедшее по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после чего заявил, что к крушению самолета привела «цепь трагических обстоятельств». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, переговорил с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом. Ближе к вечеру СКР возбудил уголовное дело, правда, статью уголовного кодекса в ведомстве не назвали.