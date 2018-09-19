Водитель фургона замкнул «паровозик» на Ленинском и оставил после себя кровь на асфальте

Серьёзное ДТП произошло на Ленинском проспекте, 156, утром 19 сентября, около 10:30.

Столкнулись «паровозиком» три автомобиля. В последнем сильно пострадал водитель, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Никто никого не проморгал. Загорелся красный. Легковой остановился, первая «Газель» остановилась, а вот вторая летела с дикой скоростью и маневрированием и обоих забодала, – рассказывает Кирилл. – Так что пострадавший сам и виноват».

«Водителя в третьей «Газели» зажало. Вытащили на улицу», – пишет Дарья. На замечание о том, что пострадавшего не стоит извлекать до прибытия медиков, очевидцы объяснили, что машина начала то ли дымиться, то ли парить – правда, возможно, это был закипевший антифриз.

Обстоятельства ДТП выясняются.