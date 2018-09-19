Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» запустила в Московском регионе обновленную программу trade-in. Полноценная услуга включает оценку имеющегося объекта недвижимости и его продажу, подбор квартиры из пула предложений Группы «Эталон», фиксацию стоимости выбранной квартиры на время продажи имеющейся недвижимости, юридическое сопровождение сделки.

Подробнее с программой trade-in можно ознакомиться здесь. Для московского рынка это предложение – эксклюзивное.

Партнерами по программе стали три ведущих агентства недвижимости в Москве: «Этажи», «Бест на Петровке» и «Н-Маркет». Сотрудничество с этими агентствами делает возможным клиентам Группы «Эталон» доступ к широкому кругу потенциальных покупателей. Агентства оказывают юридическую помощь и сопровождают продажу имеющегося объекта недвижимости.

«Новая программа стала существенным усовершенствованием версии услуги trade-in, работавшей в Компании на протяжении последних двух лет, – рассказывает Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон». – Сегодня около 50% наших клиентов приобретают квартиры с целью улучшения условий жизни, одновременно продавая имеющееся жилье, и мы чувствуем тенденцию к росту спроса на эту услугу».

Справка о ГК «Эталон»

Разместить "Новость компании" онлайн