Известный драматург Николай Коляда признан виновным в ДТП с пострадавшим. Ему ограничили свободу на полтора года

Известный драматург, режиссер и актер Николай Коляда осужден за ДТП с пострадавшим. Кировский районный суд Екатеринбурга ограничил ему на полтора года свободу — раз в месяц заслуженному деятелю культуры придется отмечаться. Также Коляда заплатит потерпевшему 200 тысяч рублей компенсации, хотя тот надеется получить с драматурга еще 900.

Об этом 19 сентября сообщает Znak.com. Дело слушали в особом порядке. Николай Коляда признал свою вину, извинился перед потерпевшим и выплатил ему 200 тысяч рублей. Защита театрального деятеля просила прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф.

Коляда рассказал журналистам, что не будет обжаловать приговор, так как не хочет заниматься сбором бумаг и походом по инстанциям. А вот вторая сторона – 37-летний Кирилл Генералов заявил о намерении подать гражданский иск на возмещение утраченного заработка, который оценил в 900 тысяч.

Николай Коляда — автор более 90 пьес, которые ставили не только в российских театрах, но и за рубежом. Самые известные – «Играем в фанты», «Шерочка с машерочкой», «Рогатка», «Канотье» и т. д.

Лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Руководит собственным Коляда-театром в Екатеринбурге.