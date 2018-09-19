Песков прокомментировал отмену выборов в Приморье: Путину важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность и прозрачность выборов

В Кремле прокомментировали предложение отменить итоги выборов в Приморском крае. Как пишет 19 сентября РБК, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент «ценит и поддерживает» позицию Центризбиркома.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать недействительными итоги выборов в Приморье. Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации. И уточнил, что для Путина «важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность и прозрачность выборов». Также представитель президента заявил, что в настоящий момент врио главы региона остается единоросс Андрей Тарасенко, а «если будут иные решения – или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, вы об этом узнаете».

Отметим, телеканал RTVi со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что Тарасенко сегодня заявит о сложении своих полномочий. Это даст возможность назначить нового врио. Собеседники издания говорят, что им совершенно точно не станет конкурент единоросса на выборах — коммунист Андрей Ищенко.

Сам Андрей Тарасенко пока не может решить, собирается ли он принимать участие в новых выборах губернатора, если они все-таки состоятся.