Песков прокомментировал отмену выборов в Приморье: Путину важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность и прозрачность выборов
В Кремле прокомментировали предложение отменить итоги выборов в Приморском крае. Как пишет 19 сентября РБК, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент «ценит и поддерживает» позицию Центризбиркома.
Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать недействительными итоги выборов в Приморье. Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации. И уточнил, что для Путина «важнее не поддержанный им кандидат, а легитимность и прозрачность выборов». Также представитель президента заявил, что в настоящий момент врио главы региона остается единоросс Андрей Тарасенко, а «если будут иные решения – или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, вы об этом узнаете».
Отметим, телеканал RTVi со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что Тарасенко сегодня заявит о сложении своих полномочий. Это даст возможность назначить нового врио. Собеседники издания говорят, что им совершенно точно не станет конкурент единоросса на выборах — коммунист Андрей Ищенко.
Сам Андрей Тарасенко пока не может решить, собирается ли он принимать участие в новых выборах губернатора, если они все-таки состоятся.
Справка:
Напомним, во втором туре выборов губернатора Приморья во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.
После объявления итогов Ищенко объявил голодовку (которую потом отменил), во Владивостоке начался митинг. К ситуации подключился глава КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что обратился в СК, прокуратуру, ЦИК и в Кремль.
В Центризбиркоме поначалу признавали выборы в Приморье состоявшимися. Правда, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.